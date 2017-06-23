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"Динамо" винне "ПриватБанку" $16 млн

Заставою цієї кредитної лінії служить депозит на 19,4 млн доларів
Київське "Динамо" по кредитній лінії в "Приватбанку", яка відкрита в 2009 році, позичило 16 мільйонів доларів.
"Динамо" винне "ПриватБанку" $16 млн Фото: ЕРА

Саме цю лінію банк не так давно заблокував через що клуб не може виплатити футболістам зарплату за травень, повідомляє Xsport.

Цікаво, що при цьому заставою цієї кредитної лінії служить депозит на 19,4 млн доларів, записаний на одного з членів сім'ї братів Суркісів.

Нагадаємо, що ФК "Динамо" втратив доступ до кредитних траншів у "ПриватБанку", які були основним джерелом його фінансування.

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23 06 2017 18:19
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