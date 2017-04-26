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"Динамо" вийшло у фінал Кубка України

Команда Реброва переграла ПФК "Миколаїв"
Київське "Динамо" 15-ий раз у своїй історії вийшло у фінал Кубка України сезону 2016/2017 років.
"Динамо" вийшло у фінал Кубка України Фото: ЕРА

У півфіналі столичний клуб на виїзді розгромив місцевий клуб ПФК "Миколаїв". Гості зі стратових хвилинх захопили ініцативу та не дозволили господарям атакувати у відповідь.

Під завісу першого тайму перший гол у матчі забив капітан "біло-синіх" Андрій Ярмоленко. У другому таймі подвоїв перевагу "Динамо" легіонер Томаш Кадар. Розгромним рахунок зробив все той же Андрій Ярмоленко, який ще двічі засмутив господарів поля.

Таким чином, "Динамо" перемогло 4:0 та вийшло у фінал. Суперник киян на вирішальну зустріч турніру визначиться в матчі "Шахтар" - "Дніпро".

Нагадаємо, що в п'ятницю, 21 квітня, донецький "Шахтар" переміг "Динамо" (1:0) в матчі 26-го туру чемпіонату України.

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26 04 2017 20:15
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