Динамо забезпечило собі єврокубкову весну, здобувши перемогу над Янг Бойз

У Берні на стадіоні "Стад де Суісс" відбувся матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Швейцарський "Янг Бойз" приймав київське "Динамо".

Гра завершилася з переможним для київського клубу рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перша половина зустрічі пройшла з невеликою перевагою господарів поля.

Валідольний епізод для вболівальників "Динамо" стався на 16-й хвилині, коли дебютант єврокубків голкіпер "Динамо" Георгій Бущан помилився на виході, Касим пробив головою в штангу, а повторний удар по воротах "біло-синіх" пройшов вище воріт. Надалі "Динамо" трохи вырівняло ситуацію на полі і також мало момент, але Мораєс не скористався плутаниною у штрафному швейцарської команди. У другій половині зустрічі глядачам також нудьгувати не доводилося.

Чудовий момент втратив Кравець, а у ворота "Динамо" був призначений вільний удар після того, як Бущан взяв м'яч у руки після пасу назад від партнерів. Однак Сулеймані пробив повз ворота. Дзвіночок для "Янг Бойз" пролунав, коли Буяльський вразив чужі ворота, але гол не зарахували через офсайд.

Проте вже через кілька хвилин, на 70-й, той же Буяльський чітко розібрався у штрафному майданчику і відправив м'яч у сітку.

На цей раз арбітр вказав на центр поля.

"Янг Бойз" влаштував штурм воріт киян на останніх хвилинах (господарі подали 18 кутових!), але рахунок не змінився. Перемога "Динамо" дозволила українському віце-чемпіону гарантувати участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше київське "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Партизаном" у Лізі Європи.