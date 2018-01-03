Динамо запланувало підписати трьох латиноамериканців - журналіст

Динамо збирається підписати влітку 2018 року трьох латиноамериканських гравців.

Про це повідомляє спортивний журналіст Сергій Болотников.

Згідно з його інформацією, футболісти мають підсилити кожну з ліній київської команди - оборону, півзахист і атаку. Болотников допускає, що новачки можуть замінити захисника Євгена Хачеріді, хавбека Дениса Гармаша й нападника Дьємерсі Мбокані.

Раніше з'явилася інформація, що Хачеріді покине клуб після закінчення цього сезону влітку 2018 року. Пізніше стало відомо, що оборонець може укласти нову угоду всупереч спекуляціям про свій літній трансфер. Повідомлялося, що турецький Трабзонспор веде переговори по трансферу Мбокані .

Пізніше президент Динамо Ігор Суркіс висловив сумніви, що захисник, форвард й ще один нападник Жуніор Мораес мають довгострокові перспективи в столичному колективі.

Згодом головний функціонер київського клубу висловив переконання, що Мбокані у своїх кращих кондиціях міг би допомогти команді ще два-три сезони, але поки йому складно говорити про майбутнє гравця. "Як би ми не уклали контракт, він потім весь час буде відпочивати. Потрібно думати", - зазначив Суркіс.

Президент Динамо також зізнався, що клуб все ще роздумує з приводу майбутнього Хачеріді, адже влітку йому виповниться 31 рік: із захисником будуть проведені переговори, хоча той давно мріє грати на Заході.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Динамо Ігор Суркіс веде переговори з асистентом головного тренера збірної України Раулем Ріанчо.