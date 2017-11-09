"Динамо" зарахували технічну поразку за неявку на матч проти "Маріуполя"

Через 10 днів рішення вступить в силу, якщо не буде подано апеляцію

У Києві сьогодні відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету - Федерація футболу України (КДК ФФУ) щодо матчу 7 туру УПЛ "Маріуполь" – "Динамо".

КДК ФФУ прийняв рішення зарахувати київському "Динамо" за неявку на матч у Маріуполі технічну поразку, інформує FootballHub.

Через 10 днів рішення вступить в силу, якщо не буде подано апеляцію. Швидше за все, кияни намагатимуться добитися перемоги в міжнародних судах.

Як відомо, поєдинок 7-го туру між "Маріуполем" і "Динамо" повинен був відбутися 27-го серпня, але київський клуб не з'явився на гру, мотивуючи це близькістю міста до зони військових дій.

"ФК "Динамо" Київ заявив про готовність зіграти календарний матч7-го туру УПЛ з ФК "Маріуполь" саме у місті Маріуполі, однак це відбудеться відразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку та надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП.

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Нагадаємо, Служба безпеки України направила лист до Федерації футболу України із застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо" Київ.