"Динамо" заробило на трансфері легіонера Беланда 8 млн євро
27-річний Юнес Беланда підписав контракт терміном на 4 роки, інформує офіційний сайт "Галатасарая".
"Динамо" отримало від "Галатасарая" за гравця 8 млн євро. Ще 2 млн євро можуть бути виплачені турками у вигляді різноманітних бонусів.
Зокрема, кияни отримають по 500 тис євро, якщо "Галатасарай" кваліфікується у груповий етап Ліги чемпіонів у сезонах 2017/18 та 2020/21. За кожне потрапляння турецького клубу у груповий етап Ліги Європи "Динамо" отримуватиме по 250 тис євро.
Щодо персональних умов контракту, то Юнес Беланда буде мати зарплату в 3,5 млн євро на рік. За кожну гру в чемпіонаті Туреччини та єврокубках він отримуватиме бонус в 5 тисяч євро. За успішні виступи "Галатасарая" у турнірах в Юнеса Беланда передбачені бонуси в 1 млн євро.
Відзначимо, що до цього "Динамо" двічі відправляло Беланда в оренду. Спершу півзахисник провів півсезону в німецькому "Шальке", а згодом відіграв сезон за французьку "Ніццу".
Беланда вже пройшов медичне обстеження у новій команді та найближчим часом розпочне підготовку до нового сезону в загальній групі. Вболівальники клубу тепло зустріли нового футболіста.
Нагадаємо, що англійська "Лестер", який став чемпіоном в 2016 році, почав переговори з "Динамо" про трансфер захисника Домагоя Віди. "Лисиці" начебто пропонують понад 11 млн євро.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф