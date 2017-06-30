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"Динамо" заробило на трансфері легіонера Беланда 8 млн євро

Також кияни можуть отримати певні бонуси
Турецький клуб "Галатасарай" розкрив деталі трансферу марокканця Юнеса Беланда з київського "Динамо" і розповів про умови контракту гравця.
"Динамо" заробило на трансфері легіонера Беланда 8 млн євро Юнес Беланда. Фото: galatasaray.org

27-річний Юнес Беланда підписав контракт терміном на 4 роки, інформує офіційний сайт "Галатасарая".

"Динамо" отримало від "Галатасарая" за гравця 8 млн євро. Ще 2 млн євро можуть бути виплачені турками у вигляді різноманітних бонусів.

Зокрема, кияни отримають по 500 тис євро, якщо "Галатасарай" кваліфікується у груповий етап Ліги чемпіонів у сезонах 2017/18 та 2020/21. За кожне потрапляння турецького клубу у груповий етап Ліги Європи "Динамо" отримуватиме по 250 тис євро.

Щодо персональних умов контракту, то Юнес Беланда буде мати зарплату в 3,5 млн євро на рік. За кожну гру в чемпіонаті Туреччини та єврокубках він отримуватиме бонус в 5 тисяч євро. За успішні виступи "Галатасарая" у турнірах в Юнеса Беланда передбачені бонуси в 1 млн євро.

Відзначимо, що до цього "Динамо" двічі відправляло Беланда в оренду. Спершу півзахисник провів півсезону в німецькому "Шальке", а згодом відіграв сезон за французьку "Ніццу".

Беланда вже пройшов медичне обстеження у новій команді та найближчим часом розпочне підготовку до нового сезону в загальній групі. Вболівальники клубу тепло зустріли нового футболіста.

Нагадаємо, що англійська "Лестер", який став чемпіоном в 2016 році, почав переговори з "Динамо" про трансфер захисника Домагоя Віди. "Лисиці" начебто пропонують понад 11 млн євро.

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30 06 2017 15:16
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