"Динамо" зіграє у Маріуполі після нормалізації ситуації в районі та місті

ФК "Динамо" Київ готове зіграти календарний матч 7-го туру УПЛ з ФК "Маріуполь" у Маріуполі після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському напрямку.

"ФК "Динамо" Київ вкотре офіційно заявляє про готовність зіграти календарний матч 7-го туру УПЛ з ФК "Маріуполь" саме у місті Маріуполі. Це відбудеться відразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку та надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП про вжиття ними усіх можливих заходів для забезпечення безпеки перебування та пересування гравців та персоналу ФК "Динамо" (Київ), забезпечення безпечного прибуття та перебування уболівальників клубу у місті Маріуполь", - йдеться в листі керівництва клубу до ФФУ, УПЛ та ФК "Маріуполь" від 26 серпня, який публікує в неділю сайт "Динамо".

У футбольному клубі просять за умови виконання вищевказаних вимог призначити нову дату календарного матчу в Маріуполі.

В листі також зазначається, що, згідно рішення Комітету ФФУ, ФК "Маріуполь" як господар поля, а також місцеві органи влади зобов'язані на вимогу гостьової команди надати не пізніше, ніж за 3 доби до початку матчу, листи органів ГУНП та СБУ в області, якими гарантуються проведення усіх заходів забезпечення безпеки та оцінюється можливість проведення матчу, враховуючи поточну оперативну ситуацію у місті.

"На жаль, на наші неодноразові звернення до ФК "Маріуполь", зазначених листів ГУНП та СБУ ФК "Динамо" (Київ) станом на 20 год. 26.08.17 (менш ніж за добу до початку матчу) не отримав", - заявили в "Динамо".

Там також додали, що впродовж останніх днів на Маріупольському напрямку спостерігається різке загострення ситуації, зафіксовано чисельні випадки відкриття вогню бойовиками в бік української території.

Нагадаємо, Служба безпеки України направила лист до Федерації футболу України зі застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо" Київ.

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Як відомо, "Динамо" відмовляється грати в Маріуполі через можливу загрозу теракту. Зокрема, органи безпеки не рекомендували "Динамо" проводити матч в Маріуполі. Тому президент клубу Ігор Суркіс вимагає перенести гру в інше місто. У свою чергу президент УПЛ Володимир Генінсон та президент ФФУ заявляють, що немає жодних підстав переносити матч, оскільки стадіон "Іллічівець" пройшов атестацію. Разом з тим, представники ФК "Маріуполь" переконують, що в місті безпечно проводити футбольні матчі, оперуючи тим, що інші команди вже приїжджали до прифронтового міста. "Динамо" ж вимагає документ від спецслужб, відповідно до якого, клубу буде рекомендовано приїжджати в Маріуполь.

"Динамо" має законне право вимагати перенесення матчу до іншого міста, оскільки Маріуполь розташований неподалік від лінії розмежування. Кияни також наводять прикад, коли керівництво УЄФА переносило єврокубкові матчі з Києва та Дніпра через події під час Революції Гідності та АТО. Разом з тим, у 2004 році ФФУ погодилася перенести матч донецького "Шахтаря" проти луцької "Волині" через "Помаранчеву революцію".

Наразі дві сторони активно використовують ЗМІ для маніупулювання громадською думкою. Наприклад, на телеканалі "1+1" вийшов сюжет, де йдеться про те, що нещодавно Маріуполь потерпав від обстрілів бойовиків, однак у журналістському матеріалі використовуються фото дворічної давнини. У свою чергу канал "Футбол 1/2" використовує інші засоби, щоб переконати громадян у правоті маріупольців.

Швидше за все, скандал завершиться тим, що "Динамо" отримає технічну поразку 3:0, однак оскаржуватиме це рішення в міжнародних інстанція та здобуте там для себе позитивне рішення. Матч заплановано на 27 серпня.