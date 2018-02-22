"Динамо" зіграло внічию з АЕК та вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні у Києві "Динамо" зіграло внічию проти грецького АЕК у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Ліга Європи. 1/16 фіналу. Повторний матч

"Динамо" (Україна) - АЕК (Греція) 0:0

"Динамо": Бойко - Кендзьора, Хачеріді, Кадар, Морозюк - Шепелєв (Бєсєдін 76) - Гонсалес, Гармаш, Буяльський, Циганков - Мораєш (Шапаренко 90+3)

АЕК: Баркас - Гало, Лабропулос, Чигринський, Бакакіс - Сімоеш, Галанопулос (Айдаревіч 80) - Хрістодулопулос (Якумакіс 74), Шоджаеї, Бакасетас (Клонарідіс 70) - Араухо

Попередження: Мораєш 90+3 - Сімоеш 19, Галанопулос 29, Гало 59, Шоджаеї 80, Чигринський 90

"Динамо" перед повторним матчем проти АЕК перебувало у вигіднішому, ніж греки положенні. 15 лютого у Афінах кияни досягли сприятливого для себе результату - нічиєї 1:1.

Виходячи з цього команди обрали тактику на матч. Кияни діяли обережно та побудували гру від оборони. АЕК багато атакував та створював небезпечні моменти. Після кількох з них "Динамо" врятував голкіпер Денис Бойко, у інших епізодах киянам відверто пощастило.

Наприкінці матчу динамівці перехопили ініціативу та могли забивати самі, але голів у матчі глядачі так і не побачили. "Динамо" зіграло з АЕК внічию 0:0 та вийшло до 1/8 фіналу.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого.