Дипломатичні зусилля з вирішення загрози КНДР триватимуть до падіння першої бомби, – Тіллерсон

За словами Тіллерсона, Трамп дав зрозуміти, що треба продовжувати дипломатичні зусилля в Північній Кореї

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, американський президент хоче продовжувати працювати над дипломатичним рішенням північнокорейської загрози, однак до "падіння першої бомби".

Про це Тіллерсон повідомив у інтерв'ю CNN, пише "Європейська правда".

Під час інтерв'ю держсекретар сказав, що Трамп намагається "мотивувати дії" щодо Північної Кореї, додавши, що президент хоче, аби було чітко зрозуміло, що військовий варіант вирішення ситуації не відкидається.

"Президент також дав мені зрозуміти, що він хоче, аби вона (криза, – ред.) була вирішена дипломатично", – сказав Тіллерсон.

"Він не прагне війни", – додав він.

За словами Тіллерсона, Трамп дав зрозуміти, що треба продовжувати дипломатичні зусилля в Північній Кореї.

"Ці дипломатичні зусилля будуть продовжуватись до першого падіння бомби", – сказав Тіллерсон.

Наступного тижня США та південна Корея проведуть спільні військові навчання, в яких братиме участь американський авіаносець USS Ronald Reagan.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що американська армія повинна бути готова до силової відповіді на провокації Північної Кореї.

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що проблему Північної Кореї могло б вирішити вбивство її лідера Кім Чен Ина за допомогою спецназу.