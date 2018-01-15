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Дипломатичний квартал Кабула обстріляли ракетами

Внаслідок інциденту жертв немає
Дипломатичний квартал в центрі столиці Афганістану Кабулі зазнав ракетної атаки.
Дипломатичний квартал Кабула обстріляли ракетами Фото:Reuters

Про це повідомив заступник речника міністра внутрішніх справ Нусрат Рахімі, інформує афганське агентство Tolo News.

За його словами, ракета приземлилася недалеко від посольства Канади. Внаслідок інциденту жертв немає.

Водночас журналіст, колишній кореспондент BBC Тахір Кадірі, який перебуває в Кабулі, повідомив про падіння двох ракет неподалік посольств Канади та Індії. Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, ніхто зі співробітників посольства Індії не постраждав.

Ракетний обстріл відбувся через декілька годин після того, як делегація Ради Безпеки ООН покинула країну після дводенного візиту до Кабула.

Нагадаємо, що в результаті терористичної атаки в Кабулі 4 січня загинули щонайменше 15 осіб.

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15 01 2018 20:36
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