Дипмісії Британії та Канади почали діяти як контактні посольства НАТО в Україні
Це рішення було затверджене у штаб-квартирі НАТО та погоджене з Києвом, повідомляє "Європейська правда".
Як відомо, у попередні 4 роки – два дворічні терміни – у якості контактного посольства НАТО в Україні діяла дипломатична місія Литви.
Контактні посольства (офіційний англійський відповідник - Contact Point Embassies) діють від початку 90-х років у всіх державах-партнерах Альянсу. Цю роль добровільно та на ротаційній основі перебирають ті держави-члени НАТО, що найбільш зацікавлені у поглибленні співпраці Альянсу із даним партнером. В Україні дану роль вперше виконуватимуть відразу дві дипмісії.
Контактне посольство діє як додатковий канал комунікації про роль та політики Альянсу а також, за потреби, надає підтримку спільній діяльності та взаємодії НАТО та України.
Додамо, що північноатлантичний альянс передав власну оцінку виконання Річної національної програми (РНП) Україна-НАТО, яка є вищою за всі попередні роки.
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