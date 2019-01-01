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Дипмісії Британії та Канади почали діяти як контактні посольства НАТО в Україні

У попередні 4 роки у якості контактного посольства НАТО в Україні діяла дипломатична місія Литви
Від 1 січня посольство Сполученого королівства та посольство Канади спільно перебирають на себе функцію контактної місії Північноатлантичного альянсу в Україні.
Дипмісії Британії та Канади почали діяти як контактні посольства НАТО в Україні Фото: gettyimages.com

Це рішення було затверджене у штаб-квартирі НАТО та погоджене з Києвом, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, у попередні 4 роки – два дворічні терміни – у якості контактного посольства НАТО в Україні діяла дипломатична місія Литви.

Контактні посольства (офіційний англійський відповідник - Contact Point Embassies) діють від початку 90-х років у всіх державах-партнерах Альянсу. Цю роль добровільно та на ротаційній основі перебирають ті держави-члени НАТО, що найбільш зацікавлені у поглибленні співпраці Альянсу із даним партнером. В Україні дану роль вперше виконуватимуть відразу дві дипмісії.

Контактне посольство діє як додатковий канал комунікації про роль та політики Альянсу а також, за потреби, надає підтримку спільній діяльності та взаємодії НАТО та України.

Додамо, що північноатлантичний альянс передав власну оцінку виконання Річної національної програми (РНП) Україна-НАТО, яка є вищою за всі попередні роки.

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01 01 2019 22:30
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