Директор аеропорту Харків очікує на позитивне завершення переговорів з Ryanair

За його словами, повернення до Харкова угорського лоукостера Wizz Air є позитивним сигналом для Ryanair і для інших авіакомпаній

Харківський аеропорт проводить переговори з ірландським лоукостером Ryanair щодо його можливого виходу на український ринок.

Про це повідомив комерційний директор аеропорту Харків Владислав Ільїн в інтерв’ю ЦТС.

"У них (Ryanair-ред.), як і інших бюджетних авіаперевізників, однією з основних вимог є виконання якомога більшої кількості коротких рейсів протягом доби. На жаль, Харків програє через своє географічне положення. Наприклад, якщо з Катовіце до Львова летіти приблизно годину, то в Харків на годину довше. Аналогічно і по інших напрямках до Європи", - сказав Ільїн.

За його словами, повернення до Харкова угорського лоукостера Wizz Air є позитивним сигналом для Ryanair і для інших авіакомпаній.

"Думаю, якщо не в поточному, то в наступному році є дуже хороші шанси того, що Ryanair може полетіти до Харкова", - сказав топ-менеджер.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.