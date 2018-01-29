Директор аеропорту Харків очікує на позитивне завершення переговорів з Ryanair
Про це повідомив комерційний директор аеропорту Харків Владислав Ільїн в інтерв’ю ЦТС.
"У них (Ryanair-ред.), як і інших бюджетних авіаперевізників, однією з основних вимог є виконання якомога більшої кількості коротких рейсів протягом доби. На жаль, Харків програє через своє географічне положення. Наприклад, якщо з Катовіце до Львова летіти приблизно годину, то в Харків на годину довше. Аналогічно і по інших напрямках до Європи", - сказав Ільїн.
За його словами, повернення до Харкова угорського лоукостера Wizz Air є позитивним сигналом для Ryanair і для інших авіакомпаній.
"Думаю, якщо не в поточному, то в наступному році є дуже хороші шанси того, що Ryanair може полетіти до Харкова", - сказав топ-менеджер.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат