НОВИНИСБУ запобігла незаконному відчуженню з державної власності будівель і споруд одного із кардіологічних санаторіїв Національної академії наук вартістю 3 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Директор Академії наук віддав підприємцю державний кардіосанаторій
Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на будівлі і споруди санаторію
СБУ. Фото: ukraineunderattack.org
"Колишній директор лікувального закладу, що розташований на території Київської області, зловживаючи службовим становищем та без погодження з НАНУ, передав у власність приватному підприємцю частину приміщень санаторію загальною площею понад тисячу квадратних метрів", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на будівлі і споруди санаторію.
Невідкладні слідчі дії тривають.
Як повідомляв iPress.ua, Служба безпеки виявила фейкову "територіальну громаду" в Сумах.
Раніше СБУ перевіряла можливу причетність громадського об'єднання "Український вибір до сепаратистської діяльності.
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