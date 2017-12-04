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Директор Академії наук віддав підприємцю державний кардіосанаторій

Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на будівлі і споруди санаторію
СБУ запобігла незаконному відчуженню з державної власності будівель і споруд одного із кардіологічних санаторіїв Національної академії наук вартістю 3 млн гривень.
Директор Академії наук віддав підприємцю державний кардіосанаторій СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

"Колишній директор лікувального закладу, що розташований на території Київської області, зловживаючи службовим становищем та без погодження з НАНУ, передав у власність приватному підприємцю частину приміщень санаторію загальною площею понад тисячу квадратних метрів", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на будівлі і споруди санаторію.

Невідкладні слідчі дії тривають. 

Як повідомляв iPress.ua, Служба безпеки виявила фейкову "територіальну громаду" в Сумах.

Раніше СБУ перевіряла можливу причетність громадського об'єднання "Український вибір до сепаратистської діяльності.

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12 04 2017 19:50
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