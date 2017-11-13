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Директор Арени Львів не побачив загрози в півмільйонному боргу стадіону

Керівництво Арени Львів впевнене, що стадіон сам не зможе покрити свої борги
Директор Арени Львів Олексій Болкун підтвердив, що стадіон має борги, однак запевнив, що вони не загрожують поточному існуванню спортивного об'єкта.
Директор Арени Львів не побачив загрози в півмільйонному боргу стадіону Арена Львів. Фото: arena.lviv.ua

Як заявив керівник в інтерв'ю Sport Arena, борги не загрожують поточному існуванню спортивного об'єкта, однак уже зараз необхідне втручання влади. За його словами, сам стадіон не може покрити свої заборгованості.

"Зараз у нас грає Верес і Зоря, ми проводимо різні корпоративні події, але Арена Львів не може приймати у себе величезну кількість матчів, щоб повністю окупати витрати на експлуатацію. Якби у нас грали раз на тиждень цілий рік, ми просто добили б таким чином газон ", - сказав Болкун.

Напередодні заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк заявив про те, що збитки стадіону Арена Львів у 2017 році становлять 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, 13 серпня між футбольним клубом "Зоря" і стадіоном "Арена-Львів" укладено договір щодо проведення домашніх матчів групового етапу Ліги Європи за участю луганської команди на цьому стадіоні.

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13 11 2017 23:55
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