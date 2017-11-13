Директор Арени Львів не побачив загрози в півмільйонному боргу стадіону
Як заявив керівник в інтерв'ю Sport Arena, борги не загрожують поточному існуванню спортивного об'єкта, однак уже зараз необхідне втручання влади. За його словами, сам стадіон не може покрити свої заборгованості.
"Зараз у нас грає Верес і Зоря, ми проводимо різні корпоративні події, але Арена Львів не може приймати у себе величезну кількість матчів, щоб повністю окупати витрати на експлуатацію. Якби у нас грали раз на тиждень цілий рік, ми просто добили б таким чином газон ", - сказав Болкун.
Напередодні заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк заявив про те, що збитки стадіону Арена Львів у 2017 році становлять 600 тисяч гривень.
Нагадаємо, 13 серпня між футбольним клубом "Зоря" і стадіоном "Арена-Львів" укладено договір щодо проведення домашніх матчів групового етапу Ліги Європи за участю луганської команди на цьому стадіоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат