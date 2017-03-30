Директор фабрики Roshen у Липецьку не виключає переїзду в Україну

Директор Липецької кондитерської фабрики Roshen Олег Казаков не виключає переїзд в Україну.

"Поки цей варіант не розглядався. Поживемо - побачимо", - сказав він, відповідаючи на питання про можливий переїзд в Україну, повідомляє LIGA.net.

Коментуючи можливий прихід нового інвестора, Казаков також не виключив, що може залишитися в компанії.

"Нічого неможливого немає. Якщо це буде чесна покупка, я готовий розглядати всі пропозиції. Якщо це буде віджимання, зрозуміло, ноги моєї там не буде", - зазначив він.

Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.

Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.

Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Втім, Басманний суд Москви продовжив арешт фабрики Roshen у Липецьку.