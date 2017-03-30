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Директор фабрики Roshen у Липецьку не виключає переїзду в Україну

Казаков готовий залишитися в компанії
Директор Липецької кондитерської фабрики Roshen Олег Казаков не виключає переїзд в Україну.
Директор фабрики Roshen у Липецьку не виключає переїзду в Україну Фабрика "Рошен" в Липецьку. Фото: "Радіо Свобода"

"Поки цей варіант не розглядався. Поживемо - побачимо", - сказав він, відповідаючи на питання про можливий переїзд в Україну, повідомляє LIGA.net.

Коментуючи можливий прихід нового інвестора, Казаков також не виключив, що може залишитися в компанії.

"Нічого неможливого немає. Якщо це буде чесна покупка, я готовий розглядати всі пропозиції. Якщо це буде віджимання, зрозуміло, ноги моєї там не буде", - зазначив він.

Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.

Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.

Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Втім, Басманний суд Москви продовжив арешт фабрики Roshen у Липецьку.

Корпорація Roshen, один з найбільших на Україні виробників кондитерських виробів, включає Київську, Маріупольську (Донецька обл.), Кременчуцьку (Полтавська обл.) і дві Вінницькі кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", Літинський племзавод (обидва - Вінницька обл.), а також Липецьку кондфабрику "Рошен", Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).
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