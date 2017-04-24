Директор Інституту психології НАПН погорів на хабарі в 5 тис. дол

Він вимагав і отримав гроші за працевлаштування до лабораторії з можливістю навчатись тим часом на магістра

У столиці на хабарі в 5 тис. дол. затримали директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка.

Співробітники столичної прокуратури, управління захисту економіки в Києві та департаменту захисту економіки Нацполіції викрили на отриманні 5 тис. дол. директора Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Повідомляється, що директор зажадав гроші за сприяння у зарахуванні на роботу до лабораторії консультативної психології та психіатрії Інституту з можливістю одночасно навчатись в цьому Інституті з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

Правоохоронці затримали очільника Інституту психології на "гарячому" після отримання коштів.

Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, виконувача обов'язків голови Дарницької районної в Києві державної адміністрації Василя Лозового затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати 2,6 млн гривень.