Директор Інституту психології НАПН погорів на хабарі в 5 тис. дол
Співробітники столичної прокуратури, управління захисту економіки в Києві та департаменту захисту економіки Нацполіції викрили на отриманні 5 тис. дол. директора Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
Повідомляється, що директор зажадав гроші за сприяння у зарахуванні на роботу до лабораторії консультативної психології та психіатрії Інституту з можливістю одночасно навчатись в цьому Інституті з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".
Правоохоронці затримали очільника Інституту психології на "гарячому" після отримання коштів.
Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Нагадаємо, виконувача обов'язків голови Дарницької районної в Києві державної адміністрації Василя Лозового затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати 2,6 млн гривень.
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