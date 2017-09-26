У Києві директор спортшколи вкрав 100 тис. грн на ремонті стадіону
"Встановлено, що підрядник і колишній директор спортивної школи, діючи в змові, підробили проектно-кошторисну документацію і навмисно внесли туди відомості, які не відповідали дійсності. Надалі за рахунок завищення обсягів виконаних робіт зловмисники завдали збитків місцевому бюджету на суму майже 100 тис. гривень", - сказано в повідомленні прокуратури Києва.
Зараз обом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 191 (розтрата майна) і 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт стосовно колишнього директора спортивної школи вже направлено до суду.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.
Нагадаємо, прокуратура Києва сьогодні, 26 вересня 2017 року, повідомила про підозру колишньому голові правління ПАТ "Старокиївський банк" за фактами привласнення 82 млн гривень коштів банківської установи.
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