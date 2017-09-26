У Києві директор спортшколи вкрав 100 тис. грн на ремонті стадіону

На ДЮСШ "Атлет" повинні були замінити освітлення

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт систем освітлення стадіону Дитячо-юнацької спортивної школи "Атлет" у Дарницькому районі Києва.

"Встановлено, що підрядник і колишній директор спортивної школи, діючи в змові, підробили проектно-кошторисну документацію і навмисно внесли туди відомості, які не відповідали дійсності. Надалі за рахунок завищення обсягів виконаних робіт зловмисники завдали збитків місцевому бюджету на суму майже 100 тис. гривень", - сказано в повідомленні прокуратури Києва.

Зараз обом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 191 (розтрата майна) і 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт стосовно колишнього директора спортивної школи вже направлено до суду.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.

Нагадаємо, прокуратура Києва сьогодні, 26 вересня 2017 року, повідомила про підозру колишньому голові правління ПАТ "Старокиївський банк" за фактами привласнення 82 млн гривень коштів банківської установи.