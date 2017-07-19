Директор Львівського бронетанкового заводу повернувся на роботу

Директор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків, якого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює в розкраданні державних коштів, повернувся до виконання службових обов'язків.

"Немає жодного наказу. Виконувача обов'язків призначили на час моєї відсутності. Але зараз я присутній", - сказав Тимків на прес-конференції у Львові, інформує "Lb.ua".

Крім того, Тимків повідомив, що два двигуни, які НАБУ вважає несправними, були використані в ремонті танків, які відправили в АТО.

"З огляду на ситуацію з АТО і мізерну кількість відремонтованої техніки на нашому підприємстві, ми розуміли, що двигуни нам знадобляться в ремонті, тому брали участь у процедурі закупівлі. Після цього наше підприємство перевірило двигуни на стенді, відповідно, зробило все за договором. Ці двигуни були відкладені в нас на відповідальне зберігання. Крім того, в березні 2016 року ще два із цих двигунів пішли до війська. Тобто нам було надано дозвіл на використання цих двигунів на ремонт техніки. Ті танки пішли до війська, вони експлуатуються і до них немає питань", - сказав він.

За його словами, через деякий час була призначена додаткова перевірка двигунів. Вона проводилася в присутності представників Міноборони та представника військової прокуратури.

"Розуміючи, що в історії з двигунами щось не так, ми відправили запит у Торгово-промислову палату, може, щось не так з ціною. Ми отримали відповідь з вивченням реальної ринкової ціни. Двигуни куплені за набагато нижчою ціною, ніж вона була на той момент", - переконує він.

За його словами, розмови про те, що двигуни були закуплені не тієї категорії, - спекуляція, адже в договорі не йдеться про категорійність двигунів. Категорійність визначається окремими інструкціями, де зазначено, що якщо обладнанню більше 5 років, воно вже вважається обладнанням 2 категорії.

"Наше підприємство повністю виконало свої зобов'язання перед Міноборони, крім чотирьох двигунів. Один не пройшов стендову перевірку, три інші - іншої специфікації і тому підлягають заміні. Зараз двигуни неможливо замінити тільки через те, що вони під арештом", - сказав Тимків.

Крім того, Тимків стверджує, що декілька перевірок державної аудиторської служби вказали, що ніякої суми збитків підприємство державі не завдало.

Нагадаємо, що 15 липня директору ЛБЗ Роману Тимківу було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначено арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

До цього Національне антикорупційне бюро затримало директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа і його заступника Олега Ткаченка. Їх підозрюють у корупційній махінації.

Суть корупційної схеми полягала в тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а іноді й неробочі двигуни вже були колись продані: в 2008-2009 роках вони були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони.

Зазначимо, що за результатами перевірок служби внутрішньої безпеки "Укроборонпрому" відсторонили 25 керівників державних підприємств та попередили розкрадання 631 мільйона гривень.