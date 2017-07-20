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Директор Львівського бронетанкового заводу відсторонений від посади на два місяці

Тимків зазначив, що подаватиме апеляцію
Солом'янський районний суд міста Києва відсторонив директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа від займаної посади на два місяці.
Директор Львівського бронетанкового заводу відсторонений від посади на два місяці Фото: mi100.info

"Суд ухвалив рішення: клопотання задовольнити і відсторонити Тимківа від посади строком на два місяці", - оголосила суддя Світлана Кушнір, повідомляє "Укрінформ".

Своєю чергою Тимків зазначив, що подаватиме апеляцію.

"На нашу думку, це рішення є несправедливим, ми будемо однозначно подавати апеляцію", - сказав Тимків.

Вчора Роман Тимків, якого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює в розкраданні державних коштів, повернувся до виконання службових обов'язків, не зважаючи на те, що 15 липня йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн.

Романа Тимківа і його заступника Олега Ткаченка. Їх підозрюють у корупційній махінації.

Суть корупційної схеми полягала в тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а іноді й неробочі двигуни вже були колись продані: в 2008-2009 роках вони були реалізов

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20 07 2017 18:58
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