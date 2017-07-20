Директор Львівського бронетанкового заводу відсторонений від посади на два місяці
"Суд ухвалив рішення: клопотання задовольнити і відсторонити Тимківа від посади строком на два місяці", - оголосила суддя Світлана Кушнір, повідомляє "Укрінформ".
Своєю чергою Тимків зазначив, що подаватиме апеляцію.
"На нашу думку, це рішення є несправедливим, ми будемо однозначно подавати апеляцію", - сказав Тимків.
Вчора Роман Тимків, якого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює в розкраданні державних коштів, повернувся до виконання службових обов'язків, не зважаючи на те, що 15 липня йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн.
Романа Тимківа і його заступника Олега Ткаченка. Їх підозрюють у корупційній махінації.
Суть корупційної схеми полягала в тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а іноді й неробочі двигуни вже були колись продані: в 2008-2009 роках вони були реалізов
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