Директор ЦРУ особисто літав у КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином
Про це, посилаючись на джерела, які безпосередньо знають про поїздку, повідомляє The Washington Post.
Незвичайна зустріч одного з найбільш довірених емісарів Трампа і північнокорейського диктатора є частиною спроби закласти основу для прямих переговорів між Трампом і Кім Чен Ином про денуклеаризацію, повідомили джерела на умовах анонімності.
"Я відчуваю оптимізм, що уряд Сполучених Штатів може організувати умови для цього належним чином, щоб президент і північнокорейський лідер могли провести цю розмову [яка] поставить нас на шлях досягнення дипломатичного результату, якого Америка так відчайдушно - Америка і світ так відчайдушно потребують" , - заявив Помпео в Комітеті з міжнародних відносин Сенату минулого тижня під час слухань про затвердження його на посаду держсекретаря США.
Раніше на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе Трамп повідомив, що США і Північна Корея ведуть прямі переговори на "дуже високому рівні" про організацію його зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.
За його словами, для проведення зустрічі розглядаються п'ять різних місць, а відбудеться вона в кінці травня або на початку червня.
Нагадаємо, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин обговорив з керівництвом Трудової партії Кореї, яку він очолює, майбутній діалог з США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее