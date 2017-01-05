Директор ЦРУ прибув до Сеула з неоголошеним візитом

Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео у понеділок, 1 травня, розпочав неоголошений візит до Південної Кореї.

Про це повідомляє Associated Press.

"Представник посольства (США – ред.) сказав, що Майк Помпео та його дружина в понеділок перебувають в столиці Південної Кореї, однак не уточнив, наскільки довго продовжуватиметься цей візит", – йдеться в повідомленні з уточненням, що джерело говорило на умовах анонімності, оскільки не уповноважене надавати інформацію ЗМІ.

Південнокорейські медіа зазначили, що глава ЦРУ прибув до Сеула на вихідних з метою проведення зустрічі з главою Національної служби розвідки країни, а також іншими високопосадовцями з адміністрації президента. В американському диппредставництві, однак, не підтвердили інших переговорів крім тих, що заплановані на території самого Посольства США в Республіці Корея.

Візит глави ЦРУ відбувається на тлі серйозного напруження в регіоні після проведеної режимом КНДР серії випробувань балістичних ракет, останнє з яких відбулося в суботу.

При цьому, ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем Карл Вінсон прибула в регіон у готовності відреагувати на подальшу ескалацію з боку Пхеньяна.

Крім того, з порту поблизу Токіо в понеділок вирушив есмінець Ідзумо, який приєднається до ударної групи США.