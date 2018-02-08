CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАлекс Стамос йде з посади директора з безпеки компанії Facebook.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Директор з безпеки Facebook подав у відставку
Стамос назвав три роки роботи "дуже важким періодом"
Фото: Reuters
"39-річний Стамос працював у компанії з 2015 року. Він піде в кінці цього місяця", - повідомляє BBC.
Стамос назвав три роки роботи "дуже важким періодом". Тепер він викладатиме у Стенфордському університеті.
Діяльність Стамоса раніше піддали критиці у зв’язку зі скандалом з компанією Cambridge Analytica, яка могла незаконно отримати дані понад 87 млн користувачів соцмережі і вплинути на вибори багатьох країн світу, зокрема й президентські вибори у США 2016 року.
Також, компанія Facebook виявила 32 аккаунта у Facebook і Instagram, які імовірно беруть участь у кампанії із втручання в американські вибори 2018 року.
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