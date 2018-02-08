Директор з безпеки Facebook подав у відставку

Алекс Стамос йде з посади директора з безпеки компанії Facebook.

"39-річний Стамос працював у компанії з 2015 року. Він піде в кінці цього місяця", - повідомляє BBC.

Стамос назвав три роки роботи "дуже важким періодом". Тепер він викладатиме у Стенфордському університеті.

Діяльність Стамоса раніше піддали критиці у зв’язку зі скандалом з компанією Cambridge Analytica, яка могла незаконно отримати дані понад 87 млн користувачів соцмережі і вплинути на вибори багатьох країн світу, зокрема й президентські вибори у США 2016 року.