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Директор Запорізького алюмінієвого комбінату розпродав усе майно

Тривають оперативно-слідчі дії
У Запорізькій області Служба безпеки викрила незаконну оборудку з майном алюмінієвого комбінату на 3 млн грн.
Директор Запорізького алюмінієвого комбінату розпродав усе майно СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

У 2015 році директор підприємства розпродав майно, що знаходилось на балансі комбінату, за заниженою ціною. Та завдав збитків державі на 3 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила високопосадовців Тернопільської дирекції "Укрпошти", які витратили понад 600 тисяч гривень державних коштів.

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