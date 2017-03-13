Директор Запорізького алюмінієвого комбінату розпродав усе майно

У Запорізькій області Служба безпеки викрила незаконну оборудку з майном алюмінієвого комбінату на 3 млн грн.

У 2015 році директор підприємства розпродав майно, що знаходилось на балансі комбінату, за заниженою ціною. Та завдав збитків державі на 3 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила високопосадовців Тернопільської дирекції "Укрпошти", які витратили понад 600 тисяч гривень державних коштів.