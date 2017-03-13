НОВИНИУ Запорізькій області Служба безпеки викрила незаконну оборудку з майном алюмінієвого комбінату на 3 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Директор Запорізького алюмінієвого комбінату розпродав усе майно
Тривають оперативно-слідчі дії
СБУ. Фото: ukraineunderattack.org
У 2015 році директор підприємства розпродав майно, що знаходилось на балансі комбінату, за заниженою ціною. Та завдав збитків державі на 3 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, Служба безпеки викрила високопосадовців Тернопільської дирекції "Укрпошти", які витратили понад 600 тисяч гривень державних коштів.
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13 03 2017 15:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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