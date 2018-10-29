Директора держпідприємства "оборонки" підозрюють у розтраті 1,4 млн грн
Про підозру повідомлено директору державного підприємства "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" у вчинені розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, повідомляє 29 жовтня прес-служба прокуратури міста Києва.
Слідство встановило, що директор держпідприємства у 2015 році придбав у одного з приватних підприємств обладнання за завищеною вартістю, що призвело до розтрати державних коштів у сумі 1,4 млн грн.
Збитки, нанесені державі, підтвердили результати судово-економічної експертизи.
Також до суду скеровано клопотання прокуратури, яка просить обрати підозрюваному у якості запобіжного заходу заставу у розмірі співвідносному завданим державі збиткам.
Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
У прокуратурі зазначають, що державне підприємство "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" займається виробництвом зброї та боєприпасів. Виконує дослідницькі, проектно-конструкторські, технологічні роботи, спрямовані на створення сучасних зразків артилерійського та стрілецького озброєння та боєприпасів.
Нагадаємо, що Апеляційний адмінсуд Харкова підтвердив поновлення на посаді підполковника Сергія Кравченка, начальника арсеналу у Балаклії, якого звільнили за службову невідповідність після пожежі на складах минулого року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- ВІДЕО В Адміністрації Президента не знають, куди поділися подарунки Порошенку від Білого дому
- ФОТО Вчений намагається приготувати їжу в Антарктиці при -70°C, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Форум INED у Львові: експерти розкажуть про інноваційні навчальні методики і підходи до розвитку освіти
- Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство