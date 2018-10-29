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Директора держпідприємства "оборонки" підозрюють у розтраті 1,4 млн грн

До суду скеровано клопотання прокуратури, яка просить обрати підозрюваному у якості запобіжного заходу заставу у розмірі співвідносному завданим державі збиткам
Директору державного підприємства воєнно-промислового комплексу оголосили підозру в розтраті 1,4 мільйона гривень.
Директора держпідприємства "оборонки" підозрюють у розтраті 1,4 млн грн Фото: "Укроборонпром"

Про підозру повідомлено директору державного підприємства "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" у вчинені розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, повідомляє 29 жовтня прес-служба прокуратури міста Києва.

Слідство встановило, що директор держпідприємства у 2015 році придбав у одного з приватних підприємств обладнання за завищеною вартістю, що призвело до розтрати державних коштів у сумі 1,4 млн грн.

Збитки, нанесені державі, підтвердили результати судово-економічної експертизи.

Також до суду скеровано клопотання прокуратури, яка просить обрати підозрюваному у якості запобіжного заходу заставу у розмірі співвідносному завданим державі збиткам.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

У прокуратурі зазначають, що державне підприємство "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" займається виробництвом зброї та боєприпасів. Виконує дослідницькі, проектно-конструкторські, технологічні роботи, спрямовані на створення сучасних зразків артилерійського та стрілецького озброєння та боєприпасів.

Нагадаємо, що Апеляційний адмінсуд Харкова підтвердив поновлення на посаді підполковника Сергія Кравченка, начальника арсеналу у Балаклії, якого звільнили за службову невідповідність після пожежі на складах минулого року.

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29 10 2018 15:36
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