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Директора ДП "Чорнобильський спецкомбінат" затримали на хабарі у 700 тис грн

Чиновники вимагали хабар за незаконно виграний тендер на постачання палива
Співробітники Нацполіції та спецпідрозділу "КОРД" затримали на хабарі у 700 тис гривень директора державного підприємства "Чорнобильський спецкомбінат" та його заступника.
Директора ДП "Чорнобильський спецкомбінат" затримали на хабарі у 700 тис грн Фото: Facebook Анатолія Матіоса

Відповідну інформацію на своїй сторінці в Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, директор і заступник вимагали та отримали з комерційного підприємства "відкат-хабар" у сумі близько 700 тис. грн. за незаконно виграний тендер на постачання палива.

Їх затримали слідчі військової прокуратури "на гарячому", гроші вилучили.

Зазначимо, що глава МВС Арсен Аваков також повідомив про затримання керівників цього підприємства, однак, за його словами, чиновники за свої послуги зажадали 432 тисячі гривень.

Нагадаємо, що суддю Солом'янського райсуду міста Києва та директора адвокатського бюро, який виступав посередником, затримали під час отримання хабара у розмірі $22 тис.

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27 01 2017 16:19
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