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Директора інституту МВС взяли під варту, застава – мільйон гривень

Його підозрюють у завданні збитків державі на 14,4 мільйони гривень
Оболонський районний суд обрав директору державного спеціального проектного інституту МВС Зіновію Дзюбі, підозрюваному у завданні збитків державі на суму 14,4 млн гривень, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.
Директора інституту МВС взяли під варту, застава – мільйон гривень Фото: gettyimages.com

Про це повідомила в п’ятницю, 27 липня, речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

"Сьогодні за клопотанням Київської місцевої прокуратури №5 директору обрали запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в 1 мільйон гривень", – цитує Максимець "Українська правда".

Речниця уточнила, що підозрюваного директора інституту взяли під варту в залі суду. Спільнику Дзюби також обрали запобіжний захід – тримання під вартою і застава близько 0,5 млн грн.

Нагадаємо, прокуратура спільно з відділом із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ повідомили про підозру у завданні збитків державі на суму 14,4 млн гривень директору державного спеціального проектного інституту МВС.

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27 07 2018 23:21
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