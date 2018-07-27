Директора інституту МВС взяли під варту, застава – мільйон гривень
Про це повідомила в п’ятницю, 27 липня, речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
"Сьогодні за клопотанням Київської місцевої прокуратури №5 директору обрали запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в 1 мільйон гривень", – цитує Максимець "Українська правда".
Речниця уточнила, що підозрюваного директора інституту взяли під варту в залі суду. Спільнику Дзюби також обрали запобіжний захід – тримання під вартою і застава близько 0,5 млн грн.
Нагадаємо, прокуратура спільно з відділом із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ повідомили про підозру у завданні збитків державі на суму 14,4 млн гривень директору державного спеціального проектного інституту МВС.
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