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Директора санаторію звинуватили у розкраданні 1 млн грн, виділених на реабілітацію бійців АТО

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі
Директор оздоровчого комплексу внесла в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та привласнила понад 1 млн гривень, виділених на реалізацію бюджетної програми "Заходи психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО".
Директора санаторію звинуватили у розкраданні 1 млн грн, виділених на реабілітацію бійців АТО Фото:112.ua

В ході досудового розслідування встановлено, що директор оздоровчого комплексу внесла в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та привласнила понад 1 млн гривень, виділених на реалізацію бюджетної програми "Заходи психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО".

"Дії посадовця кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах)", - повідомляють у прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснює ГУ КЗЭ СБУ.

Нагадаємо, упродовж І кварталу 2016 року до адміністративної відповідальності притягнуто 61 посадовця 3, 4 

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10 01 2017 17:30
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