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Директора львівського заводу ЛОРТА затримали за підозрою в сутенерстві, - ЗМІ

Погребняку визначили строк тримання під вартою або сплату завдатку в розмірі 129 тис. гривень.
Поліція затримала директора ДП "Львівський завод ЛОРТА" Олега Погребняка за підозрою у сутенерстві.
Директора львівського заводу ЛОРТА затримали за підозрою в сутенерстві, - ЗМІ

Про це повідомляє Форпост з посиланням на джерела в Нацполіції.

Як стало відомо виданню, підозрюваному визначили строк тримання під вартою або сплату завдатку в розмірі 129 тис. гривень.

Олега Погребняка разом із ще сімома особами підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Зокрема, директора заводу ЛОРТА підозрюють в організації діяльності клубів "Какаду" у Львові, де відвідувачам надавали послуги сексуального характеру. Діяльністю "Какаду" активно цікавилися громадські діячі, які здійснили туди низку викривальних рейдів.

Тиждень тому Погребняка і його спільників оголосили в розшук.

Олег Погребняк очолив підприємство "Укроборонрома" ДП "Львівський завод ЛОРТА" в березні 2016 року. Раніше він був керівником іншого підприємства.

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