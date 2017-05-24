Директора львівського заводу ЛОРТА затримали за підозрою в сутенерстві, - ЗМІ
Про це повідомляє Форпост з посиланням на джерела в Нацполіції.
Як стало відомо виданню, підозрюваному визначили строк тримання під вартою або сплату завдатку в розмірі 129 тис. гривень.
Олега Погребняка разом із ще сімома особами підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Зокрема, директора заводу ЛОРТА підозрюють в організації діяльності клубів "Какаду" у Львові, де відвідувачам надавали послуги сексуального характеру. Діяльністю "Какаду" активно цікавилися громадські діячі, які здійснили туди низку викривальних рейдів.
Тиждень тому Погребняка і його спільників оголосили в розшук.
Олег Погребняк очолив підприємство "Укроборонрома" ДП "Львівський завод ЛОРТА" в березні 2016 року. Раніше він був керівником іншого підприємства.
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