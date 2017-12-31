Директора Миколаївського аеропорту заарештували на два місяці
Галайко може вийти під заставу у 2,5 млн грн.
Таке рішення ухвалив Заводський районний суд міста Миколаєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Застосувати до Михайла Галайка, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в слідчому ізоляторі міста Миколаєва до 26 лютого 2018 року. Визначити розмір застави, після внесення якої підозрюваний має бути звільнений з-під варти, у розмірі 2,5 млн грн", - йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, в Миколаєві 28 грудня був затриманий директор обласного комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Михайло Галайко при спробі дати хабар голові ОДА Олексію Савченку.
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