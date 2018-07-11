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Директора одеської філії компанії з виробництва ліків підозроюють у продажі фальсифікату

За попередніми підрахунками загальна сума шкоди, становить понад 2 млн 600 тис грн
Директора одеської філії компанії з виробництва і продажу ліків та його спільника затримали за підозрою у продажі медзакладам технічного кисню замість рідкого медичного.
Директора одеської філії компанії з виробництва ліків підозроюють у продажі фальсифікату Фото: od.gp.gov.ua

Керівника філії та його спільника - перевізника фальсифікату - затримали на підставі рішення суду, щоб їм обрали запобіжний захід. До операції долучилися представники прокуратури, Нацполіції та управління захисту економіки органів поліції, повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області із посиланням на інформацію прокурора Олега Жученка.

Затриманих підозрюють у перевезенні, зберіганні та збуті фальсифікованих ліків та заволодінні майном, зловживаючи службовим становищем (ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними прокуратури, директор одеської філії налагодив торгівлю на території міста і області підробленими лікарськими засобами. Відповідно до інформації розслідування протягом 2017-2018 років підозрювані торгували технічним рідким киснем.

"Їх клієнтами за цей період стали більше 15 комунальних медичних закладів, серед яких дитячі лікарні, пологові будинки тощо. За попередніми підрахунками загальна сума шкоди, тобто бюджетних коштів, які за договорами сплатили лікарні за технічний кисень, становить понад 2 млн 600 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що рідкий медичний кисень - зареєстрований лікарський засіб, який застосовують для дихання та лікувальних цілей (серцево-судинна недостатність, ішемія, гіпоксичні стани, стенокардія, пневмонія, астма, при анестезії та інших медичних випадках).

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки, прокуратури і Нацполіції викрили механізм розкрадання бюджетних коштів під час проведення державних закупівель медичного обладнання приватним підприємцем з Києва.

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07 11 2018 14:36
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