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Директора одного з підприємств "Укроборонпрому" звинувачують у корупції

Ольга
Матарикіна
Йому оголосили підозру в отриманні 2,4 млн грн хабара.
Директора одного з підприємств "Укроборонпрому" звинувачують у корупції Фото: з вільних джерел
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру директору підприємства концерну "Укроборонпром" у корупції та недекларуванні нерухомості за кордоном.
 
Про це повідомляють пре-служби НАБУ та САП.
 
Досудове розслідування встановило, що посадовець отримав від осіб, пов’язаних із ТОВ "Оптимумспецдеталь" "відкат" у 2,44 млн грн за приховування махінацій із безпідставною оплатою за поставку товарів військового призначення на користь зазначеної компанії.
 
Попри те, що фактично поставки не відбувались, держпідприємство перерахувало на рахунки товариства понад 4 млн гривень. 
 
І відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, фактичний керівник "Оптимумспецдеталі" за приховування корупційних дій передав директору ДП неправомірну вигоду на загальну суму понад 2,44 млн гривень. 
 
Також детективи зʼясували, що посадовець умисно вніс недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік. А саме не вказав відомості про об’єкт нерухомості, що належить на праві власності члену його сім’ї – апартаменти у Республіці Болгарія вартістю понад 1,3 млн гривень.
 
 

 

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25 10 2022 17:51
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