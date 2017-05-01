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Директорів місцевих шкіл та лікарень звільнили від заповнення е-декларацій

Від заповнення електронних декларацій звільнені керівників закладів культури та мистецтв
Директорів загальноосвітніх середніх шкіл звільнено від обов'язку заповнювати електронні декларації про доходи.
Директорів місцевих шкіл та лікарень звільнили від заповнення е-декларацій Фото: odessa-life.od.ua

Про це йдеться у прикінцевих положеннях закону "Про Вищу раду правосуддя", який набув чинності 5 січня.

Зокрема, скасовано необхідність заповнювати електронні декларацій для керівників закладів освіти (крім керівників ВНЗ і їхніх заступників), науки (крім президента Національної академії наук України (НАНУ) та національних галузевих академій наук, перших віце-президентів, віце-президентів і головних вчених секретарів НАНУ і національних галузевих академій наук, інших членів президії НАНУ та президій національних галузевих академій наук), повідомляє "Lb.ua".

Норма про обов'язкове заповнення електронних декларацій тепер не поширюється також на посадових осіб установ і організацій, що здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Також звільнено від електронного декларування керівників закладів охорони здоров'я, крім керівників установ охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівнів.

Звільнено від зобов'язання заповнювати електронні декларації і керівників закладів культури, мистецтв, відновлення і збереження національної пам'яті, фізичної культури, спорту і національно-патріотичного виховання.

Нагадаємо, що 1 січня, почалася друга хвиля е-декларування. Завершиться вона 1 квітня 2017 року. Такі терміни передбачено законом "Про запобігання корупції".

Також в Україні сьогодні, 5 січня, набув чинності закон "Про Вищу раду юстиції".

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05 01 2017 10:58
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