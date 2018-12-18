Директором Інституту серця обрали Тодурова, МОЗ каже про тиск й обіцяє перевірку
За словами членів виборчої комісії, Тодурова, який очолює Інститут серця з 2013 року, обрали 100% наукових співробітників установи, повідомляє "Укрінформ".
Речник Міністерства охорони здоров'я України Олександр Ябчанка наголосив, що на думку міністерства, чинився тиск на тих, хто обирав керівника Інституту серця.
"З 800 працівників Інституту серця проголосувало 22, це відбувалося згідно з процедурою. Від МОЗ на голосуванні були присутні двоє представників. Вони не були членами комісії, лише спостерігачами. Вони звернули увагу на присутність великої кількості народних депутатів, голови КМДА. Ми сприймаємо це як певний тиск на тих, хто обирав", - підкреслив Ябчанка.
Він пообіцяв, що МОЗ діятиме у межах чинного законодавства.
"Сьогодні пройшла процедура відбору. МОЗ очікує на документи щодо виборів директора та будемо рухатися, згідно з процедурою. Має бути спецперевірка, а далі інші кроки, зокрема, укладання контракту", - зазначив Ябчанка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
- Військові медики TacCat: Хочемо, щоб вміння надавати невідкладну допомогу стало модним трендомНа сторінці їхньої організації у Fаcebook у відгуках написано, що такі курси має пройти кожен. Це обов'язок цивілізованої людини. Їх називають професіоналами, ними захоплюються