Директором Інституту серця обрали Тодурова, МОЗ каже про тиск й обіцяє перевірку

У вівторок в Інституті серця МОЗ пройшли вибори генерального директора, в яких переміг Борис Тодуров. Міністерство охорони здоров'я заявило про можливий тиск на голосуючих.

За словами членів виборчої комісії, Тодурова, який очолює Інститут серця з 2013 року, обрали 100% наукових співробітників установи, повідомляє "Укрінформ".

Речник Міністерства охорони здоров'я України Олександр Ябчанка наголосив, що на думку міністерства, чинився тиск на тих, хто обирав керівника Інституту серця.

"З 800 працівників Інституту серця проголосувало 22, це відбувалося згідно з процедурою. Від МОЗ на голосуванні були присутні двоє представників. Вони не були членами комісії, лише спостерігачами. Вони звернули увагу на присутність великої кількості народних депутатів, голови КМДА. Ми сприймаємо це як певний тиск на тих, хто обирав", - підкреслив Ябчанка.

Він пообіцяв, що МОЗ діятиме у межах чинного законодавства.

"Сьогодні пройшла процедура відбору. МОЗ очікує на документи щодо виборів директора та будемо рухатися, згідно з процедурою. Має бути спецперевірка, а далі інші кроки, зокрема, укладання контракту", - зазначив Ябчанка.