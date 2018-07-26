Директору інституту МВС оголосили підозру в збитках державі на 14,4 млн

Правоохоронці не вказують прізвище підозрюваного, однак згідно з державними реєстрами, інститут з 2010 року очолює Зіновій Дзюба

Прокуратура спільно з відділом із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ повідомили про підозру у завданні збитків державі на суму 14,4 млн гривень директора державного спеціального проектного інституту МВС.

"На сьогодні керівнику інституту оголошено підозру за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а його спільнику - за ч. 4 ст. 190 КК України", – повідомляє 26 липня прес-центр столичної прокуратури.

Правоохоронці традиційно не вказують прізвище підозрюваного, однак згідно з державними реєстрами, інститут з 2010 року очолює Зіновій Дзюба.

Слідчі встановили, що у 2009 році вказаний інститут МВС та ЗАТ "Київміськбуд-1" уклали договір про придбання адміністративної нежитлової будівлі по вулиці Тимошенко в Оболонському районі столиці вартістю 14,4 млн гривень.

Інститут повністю розрахувався з будівельною компанією, однак будівля у його володіння так і не перейшла. У зв’язку з цим договір придбання нерухомості розірвали у судовому порядку, а будівельну компанію зобов’язали повернути інституту сплачені кошти.

В прокуратурі зазначають, що в подальшому директор інституту, не вжив жодних заходів для стягнення 14,4 млн гривень з підприємства-боржника і, не маючи прав на вказану будівлю, уклав незаконний договір з фізичною особою, яка, за його пособництва, безоплатно заволоділа цим нерухомим майном, а потім виставила його на продаж за 1,250 млн доларів США.

"Своїми діями директор інституту завдав матеріальних збитків державі у розмірі 14,4 млн гривень грн, а також юридичній особі – правонаступниці збанкрутілого ЗАТ "Київміськбуд-1", у сумі 11,5 млн гривень", – наголошують у прокуратурі.

Зазначається, що на даний час готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.