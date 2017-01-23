Директору підприємства, який привласнив п'ять млн грн,оголосили підозру
Очолюване підозрюваним підприємство у 2011-2012 роках згідно з укладеними угодами займалося закупівлею та встановленням крісел для головної спортивної арени столиці, - повідомила прес-служба прокуратури в Facebook.
Під час проведення фінансових операцій директор товариства, використовуючи документи фіктивних підприємств, умисно ухилився від сплати до державного бюджету майже 5 млн грн. податків.
За результатами розслідування слідчими прокуратури йому повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
В прокуратурі нагадали, що за вказівкою генерального прокурора Юрія Луценка було поновлено розслідування у кримінальних провадженнях за фактами розкрадання коштів під час проведення Євро-2012.
Раніше Державна фінансова інспекція направила в прокуратуру матеріали щодо зникнення 6,5 млн грн, які були надані компанії "Червоненко рейсінг" для розміщення реклами до Євро-2012.
Нагадаємо, у Львові вкрали півмільйона, виділених на автобуси до Євро-2012. Розтрата бюджетних коштів становила майже 500 тис грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: