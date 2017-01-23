Директору підприємства, який привласнив п'ять млн грн,оголосили підозру

Поновлено розслідування за фактами розкрадання коштів під час проведення Євро-2012

Прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому директору підприємства Спецпостач міжнародного благодійного фонду Безпека країни в рамках розслідування резонансних кримінальних проваджень за фактами розкрадання державних коштів під час Евро-2012.

Очолюване підозрюваним підприємство у 2011-2012 роках згідно з укладеними угодами займалося закупівлею та встановленням крісел для головної спортивної арени столиці, - повідомила прес-служба прокуратури в Facebook.

Під час проведення фінансових операцій директор товариства, використовуючи документи фіктивних підприємств, умисно ухилився від сплати до державного бюджету майже 5 млн грн. податків.

За результатами розслідування слідчими прокуратури йому повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В прокуратурі нагадали, що за вказівкою генерального прокурора Юрія Луценка було поновлено розслідування у кримінальних провадженнях за фактами розкрадання коштів під час проведення Євро-2012.

Раніше Державна фінансова інспекція направила в прокуратуру матеріали щодо зникнення 6,5 млн грн, які були надані компанії "Червоненко рейсінг" для розміщення реклами до Євро-2012.