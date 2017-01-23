Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Директору підприємства, який привласнив п'ять млн грн,оголосили підозру

Поновлено розслідування за фактами розкрадання коштів під час проведення Євро-2012
Прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому директору підприємства Спецпостач міжнародного благодійного фонду Безпека країни в рамках розслідування резонансних кримінальних проваджень за фактами розкрадання державних коштів під час Евро-2012.
Директору підприємства, який привласнив п Фото: Вадим Панченко / Facebook

Очолюване підозрюваним підприємство у 2011-2012 роках згідно з укладеними угодами займалося закупівлею та встановленням крісел для головної спортивної арени столиці, - повідомила прес-служба прокуратури в Facebook.

Під час проведення фінансових операцій директор товариства, використовуючи документи фіктивних підприємств, умисно ухилився від сплати до державного бюджету майже 5 млн грн. податків.

За результатами розслідування слідчими прокуратури йому повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В прокуратурі нагадали, що за вказівкою генерального прокурора Юрія Луценка було поновлено розслідування у кримінальних провадженнях за фактами розкрадання коштів під час проведення Євро-2012.

Раніше Державна фінансова інспекція направила в прокуратуру матеріали щодо зникнення 6,5 млн грн, які були надані компанії "Червоненко рейсінг" для розміщення реклами до Євро-2012.

Нагадаємо, у Львові вкрали півмільйона, виділених на автобуси до Євро-2012. Розтрата бюджетних коштів становила майже 500 тис грн. 

 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2017 13:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat