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Дирекція Євробачення погрожує Україні санкціями через Самойлову

Таку заяву зробила гендиректор Європейської мовної спілки Інгрід Дельтенре
Україні можуть загрожувати санкції через заборону в'їзду представниці Росії на Євробаченні Юлії Самойлової.
Дирекція Євробачення погрожує Україні санкціями через Самойлову Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

Про це повідомила гендиректор Європейської мовної спілки Інгрід Дельтенре в інтерв'ю швейцарському сайту Blick.

Дельтенре висловила жаль, тому що, на її думку, Євробачення нібито використовується "для політичних ігор влади".

"Конкурс пісні Євробачення повинен тішити мільйони людей й об'єднувати, він не повинен використовуватися, щоб налаштувати їх один проти одного", - наголосила гендиректор EBU.

Якщо жодного рішення не буде прийнято у найближчі кілька тижнів, Україні загрожують санкції аж до тимчасового виключення з Євробачення, пригрозила Дельтенре.

Нагадаємо, Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".

В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу. Також Єропейський мовленнєвий союз (EBU) запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.

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29 03 2017 16:57
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