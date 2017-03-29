Дирекція Євробачення погрожує Україні санкціями через Самойлову
Про це повідомила гендиректор Європейської мовної спілки Інгрід Дельтенре в інтерв'ю швейцарському сайту Blick.
Дельтенре висловила жаль, тому що, на її думку, Євробачення нібито використовується "для політичних ігор влади".
"Конкурс пісні Євробачення повинен тішити мільйони людей й об'єднувати, він не повинен використовуватися, щоб налаштувати їх один проти одного", - наголосила гендиректор EBU.
Якщо жодного рішення не буде прийнято у найближчі кілька тижнів, Україні загрожують санкції аж до тимчасового виключення з Євробачення, пригрозила Дельтенре.
Нагадаємо, Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.
В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".
В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу. Також Єропейський мовленнєвий союз (EBU) запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків