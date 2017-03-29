Дирекція Євробачення погрожує Україні санкціями через Самойлову

Україні можуть загрожувати санкції через заборону в'їзду представниці Росії на Євробаченні Юлії Самойлової.

Про це повідомила гендиректор Європейської мовної спілки Інгрід Дельтенре в інтерв'ю швейцарському сайту Blick.

Дельтенре висловила жаль, тому що, на її думку, Євробачення нібито використовується "для політичних ігор влади".

"Конкурс пісні Євробачення повинен тішити мільйони людей й об'єднувати, він не повинен використовуватися, щоб налаштувати їх один проти одного", - наголосила гендиректор EBU.

Якщо жодного рішення не буде прийнято у найближчі кілька тижнів, Україні загрожують санкції аж до тимчасового виключення з Євробачення, пригрозила Дельтенре.

Нагадаємо, Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".

В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу. Також Єропейський мовленнєвий союз (EBU) запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.