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Дирекція Євробачення розчарована забороною для Самойлової

Будуть проводитися переговори про те, щоб всі артисти могли взяти участь у конкурсі
В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.
Дирекція Євробачення розчарована забороною для Самойлової Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

"Служба безпеки підготувала документи для заборони в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "ЄвробМи повинні поважати місцеві закони приймаючої країни, проте ми глибоко розчаровані цим рішенням, оскільки вважаємо, що це йде врозріз з духом конкурсу і з поняттям інклюзивності, що лежить в основі його цінностей", - йдеться в заяві на сайті Євробачення.

Проте повідомляється, що будуть проводитися переговори про те, щоб всі артисти могли взяти участь у конкурсі.

Зазначимо, виконавчий директор конкурсу Євробачення Йон Ола Санд зауважив, що в питанні участі російської виконавиці Юлії Самойлової рішення повинна приймати українська влада.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".

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22 03 2017 18:40
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