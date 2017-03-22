Дирекція Євробачення розчарована забороною для Самойлової
"Служба безпеки підготувала документи для заборони в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "ЄвробМи повинні поважати місцеві закони приймаючої країни, проте ми глибоко розчаровані цим рішенням, оскільки вважаємо, що це йде врозріз з духом конкурсу і з поняттям інклюзивності, що лежить в основі його цінностей", - йдеться в заяві на сайті Євробачення.
Проте повідомляється, що будуть проводитися переговори про те, щоб всі артисти могли взяти участь у конкурсі.
Зазначимо, виконавчий директор конкурсу Євробачення Йон Ола Санд зауважив, що в питанні участі російської виконавиці Юлії Самойлової рішення повинна приймати українська влада.
Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.
В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків