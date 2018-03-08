Диригента провідного оркестру Європи звільнили за сексуальні домагання

Нідерландський королівський оркестр Консертгебау, якого вважають одним з провідних у Європі, припинив співпрацю з диригентом Даніеле Гатті у зв'язку із звинуваченнями в сексуальних домаганнях.

Рішення про припинення співпраці вступає в силу негайно. Всі заплановані концерти за участю Гатті пройдуть під керівництвом інших диригентів, повідомляє сайт оркестру.

26 липня газета The Washington Post опублікувала статтю, в якій розповідалося про неналежну поведінку Гатті щодо двох оперних співачок. За даними видання, інциденти сталися в 1996 і 2000 роках.

Згідно з повідомленням, ці звинувачення і реакція диригента призвели до неспокою співробітників, музикантів і партнерів за кордоном. Крім того, після публікації ще кілька жінок з оркестру повідомили про неналежну поведінку Гатті. Як зазначається, "це завдало непоправної шкоди довірчим відносинам між оркестром і диригентом".

Італійський диригент назвав ці звинувачення "наклепницькою кампанією", пише BBC.

Нагадаємо, раніше представники Netflix заявили про закриття серіалу на тлі зізнання Спейсі, який зіграв в "Картковому будиночку" головну роль, в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Причиною камінг-ауту стали заяви актора серіалу "Стартрек" Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років.