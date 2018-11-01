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Дискусія щодо закону про освіту не завершена, - Гриневич

Коли тільки закон про загальну середню освіту з'явиться в українському парламенті, тоді розпочнеться нова дискусія
Обговорення мовної статті закону про освіту ще не завершене.
Дискусія щодо закону про освіту не завершена, - Гриневич Лілія Гриневич. Фото: depo.ua

Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич в ефірі 5 каналу.

"Я думаю, що ні (не закрита дискусія – ред.). Тому що насправді, в нас, коли тільки закон про загальну середню освіту з'явиться в українському парламенті, тоді розпочнеться нова дискусія. І нам потрібно цей проект цієї статті мовної в законі про загальну середню освіту обговорити з усіма колами. І я боюсь, що це буде виток нової спекуляції різних крайніх точок зору", - зазначила вона.

"А нам не можна з цим законом не спішити, в зв'язку з тим, що за ним вся реформа середньої освіти. Ми готові до нових таких важких дискусій, адже це є шлях українського державотворення", - зауважила міністр.

Нагадаємо, Венеціанська комісія закликала Україну внести зміни у "мовну статтю" українського закону про освіту щодо російської мови.

Комісія визнала, що стаття 7 закону "Про освіту" є рамковою і буде уточнюватися в законі "Про загальну середню освіту". При цьому Україні рекомендується продовжити перехідний період для імплементації цієї статті. Зараз передбачено, що вона набирає чинності з 2020 року.

В свою чергу, українське МОН готове імплементувати рекомендації комісії та вже розробило три моделі застосування цієї статті у законі "Про загальну середню освіту".

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