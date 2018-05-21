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Дитбудинок і житлові будинки в Торецьку потрапили під обстріл

Також пошкоджено будинок в Авдіївці
Починаючи з 06:00 бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька Донецької області - селище Південне. Відомо про пошкодження семи приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Дитбудинок і житлові будинки в Торецьку потрапили під обстріл Фото: obozrevatel.com

Під обстріл потрапили вулиці Українська, Квіткова та Залізнична. Люди, які на момент обстрілу перебували вдома, не постраждали, повідомляє поліція області.

У будинках пошкоджено дах, вікна, в одному з домоволодінь перебита газова труба.

У результаті обстрілу в Торецьку було пошкоджено будівлю Центру соціально-психологічної реабілітації, де перебували 28 дітей віком від 3 до 17 років, ідеться в ще одному повідомленні поліції Донецької області. Постраждалих немає.

Зараз поліцейські доставляють дітей і персонал у безпечну зону.

Крім того, близько 05:00 бойовики обстріляли стару частину Авдіївки, додали в поліції. Один зі снарядів влучив у будинок по вулиці Островського, де проживає 60-річна пенсіонерка. Літня жінка, яка в цей час перебувала всередині, не постраждала.

У зв'язку з обстрілами в Торецьку та Авдіївці відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, упродовж минулої доби бойовики 55 разів порушили режим припинення вогню, з них - 19 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

 

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21 05 2018 12:00
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