Дитбудинок і житлові будинки в Торецьку потрапили під обстріл

Починаючи з 06:00 бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька Донецької області - селище Південне. Відомо про пошкодження семи приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Під обстріл потрапили вулиці Українська, Квіткова та Залізнична. Люди, які на момент обстрілу перебували вдома, не постраждали, повідомляє поліція області.

У будинках пошкоджено дах, вікна, в одному з домоволодінь перебита газова труба.

У результаті обстрілу в Торецьку було пошкоджено будівлю Центру соціально-психологічної реабілітації, де перебували 28 дітей віком від 3 до 17 років, ідеться в ще одному повідомленні поліції Донецької області. Постраждалих немає.

Зараз поліцейські доставляють дітей і персонал у безпечну зону.

Крім того, близько 05:00 бойовики обстріляли стару частину Авдіївки, додали в поліції. Один зі снарядів влучив у будинок по вулиці Островського, де проживає 60-річна пенсіонерка. Літня жінка, яка в цей час перебувала всередині, не постраждала.

У зв'язку з обстрілами в Торецьку та Авдіївці відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.