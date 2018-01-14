Дитяче харчування Lactalis заражене сальмонелою відкликають із 83 країн

Із продажу у 83 країнах вилучають понад 12 млн упаковок сухого молока для дитячого харчування. Це пов'язано із зараженням сальмонелою на підприємстві компанії Lactalis.

Бактерію сальмонели виявили на молочному заводі компанії в грудні 2017 року. Після цього, було розпочато процес вилучення продукції, інформує BBC.

Батьки дітей, яким стало зле після вживання продукції Lactalis, подали проти компанії кілька судових позовів.



Фото: AFP

У свою чергу, гендиректор Lactalis вже пообіцяв компенсації усім потерпілим, про що пише Europa1.

Нагадаємо, що група компаній Lactalis є одним із найбільших у світі виробників молочної продукції з річним обсягом продажів на суму 17 млрд євро.