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Дитяче харчування Lactalis заражене сальмонелою відкликають із 83 країн

Дитячі суміші виробляла французька компанія Lactalis
Із продажу у 83 країнах вилучають понад 12 млн упаковок сухого молока для дитячого харчування. Це пов'язано із зараженням сальмонелою на підприємстві компанії Lactalis.
Дитяче харчування Lactalis заражене сальмонелою відкликають із 83 країн

Бактерію сальмонели виявили на молочному заводі компанії в грудні 2017 року. Після цього, було розпочато процес вилучення продукції, інформує BBC.

Батьки дітей, яким стало зле після вживання продукції Lactalis, подали проти компанії кілька судових позовів.


Фото: AFP

У свою чергу, гендиректор Lactalis вже пообіцяв компенсації усім потерпілим, про що пише Europa1.

Нагадаємо, що група компаній Lactalis є одним із найбільших у світі виробників молочної продукції з річним обсягом продажів на суму 17 млрд євро.

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14 01 2018 18:21
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