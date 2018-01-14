НОВИНИІз продажу у 83 країнах вилучають понад 12 млн упаковок сухого молока для дитячого харчування. Це пов'язано із зараженням сальмонелою на підприємстві компанії Lactalis.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дитяче харчування Lactalis заражене сальмонелою відкликають із 83 країн
Дитячі суміші виробляла французька компанія Lactalis
Бактерію сальмонели виявили на молочному заводі компанії в грудні 2017 року. Після цього, було розпочато процес вилучення продукції, інформує BBC.
Батьки дітей, яким стало зле після вживання продукції Lactalis, подали проти компанії кілька судових позовів.
Фото: AFP
У свою чергу, гендиректор Lactalis вже пообіцяв компенсації усім потерпілим, про що пише Europa1.
Нагадаємо, що група компаній Lactalis є одним із найбільших у світі виробників молочної продукції з річним обсягом продажів на суму 17 млрд євро.
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