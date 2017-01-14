Дитячий санаторій, яким опікується дружина президента, придбав продуктів утричі дорожче від ринку

У Донецькій області санаторій соцреабілітації дітей-сиріт "Смарагдове місто" уклав з ФОП Родін Олександр Петрович ряд угод на постачання продуктів харчування на суму 3,4 мільйона гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив колишній в.о. глави "Укргазвидобування" Олексій Тамразов.

З копій договорів випливає, що "Смарагдове місто" купує продукти харчування як мінімум в 2-3 рази дорожче ринку.

Так, наприклад, санаторій придбав 16 650 кг картоплі за ціною 12 грн/кг, хоча її ціна в середньому від 3 до 7 грн/кг. 49500 яєць було придбано по 4 грн/шт, хоча середня ціна закупівлі від 2 до 2,6 грн/шт.

"Цей ФОП і в грудні картоплю по 12 грн/кг "дітям із зони АТО" поставляв", - пише Тамразов.

14 травня президент Петро Порошенко назвав "Смарагдове місто" найбільш важливою школою для України.

"Я дуже хочу, щоб цей центр був зразковим. Маємо робити потужні кроки, щоб наблизити мир, щоб люди – українці, які мешкають на окупованих територіях, дивились на те, як живуть на вільній Україні. Саме тому я тут, у "Смарагдовому місті", - сказав Порошенко та переказав вітання учням та педагогічному колективу школи від дружини Марини, яка нею опікується.

Відзначимо, що "Смарагдове місто" не вперше купляє товари за завищеними цінами.

Так, в січні 2013 року, "Смарагдове місто" уклало з ТОВ "Укпродукт" ряд угод на постачання продуктів харчування на суму 7,74 млн гривень, купивши товари за ціною втричі дорожче за ринкову.

У листопаді, 2015 року керівник відділу з протидії корупції Центру "Ейдос" Гліб Канівський писав, що ФОП Родіна Н.Л. і ФОП Сугак Г.К. поділили між собою держзамовлення для "Смарагдового міста" на суму 4,04 млн грн, поставляючи санаторію футболки по 315 грн за одиницю при реальній вартості 55 грн.