"Диверсанта" Панова у Криму направили до медчастини СІЗО
"За інформацією родичів Панова, в даний час він перебуває на лікуванні в медсанчастині СІЗО. Там йому проводять лікування у зв'язку з болем у спині, роблять уколи", - йдеться в повідомленні "Кримської правозахисної групи" з посиланням на слова родичів.
Правозахисники також повідомляють, що "Верховний суд Криму" 24 березня не задовольнив апеляційну скаргу захисту Панова на постанову щодо продовження терміну тримання під вартою.
Раніше Панов відправив у Слідчий комітет РФ заяву про катування.
Нагадаємо, що в серпні ФСБ заявила про затримання кількох людей, які нібито готували теракти в Криму. Ними, зокрема, виявилися виконроб з Євпаторії Андрій Захтей, водій автобуса АТП Запорізької АЕС Євген Панов. Також відомі імена ще двох заарештованих - кримчанина Редвана Сулейманова і харківського далекобійника Володимира Присича.
ФСБ РФ звинуватила ГУР Міноборони України в підготовці терактів у Криму. У російському відомстві стверджують, що одного з організаторів терактів - жителя Запорізької області - затримали, він дає свідчення.
У Міноборони назвали звинувачення провокацією і спробою відвернути кримчан від того, що окупований півострів намагаються перетворити на "ізольовану військову базу РФ".
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