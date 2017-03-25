"Диверсанта" Панова у Криму направили до медчастини СІЗО

Євген Панов, якого Росія звинуватила у підготовці диверсій в окупованому Криму, на сьогоднішній день перебуває на лікуванні у медсанчастині СІЗО.

"За інформацією родичів Панова, в даний час він перебуває на лікуванні в медсанчастині СІЗО. Там йому проводять лікування у зв'язку з болем у спині, роблять уколи", - йдеться в повідомленні "Кримської правозахисної групи" з посиланням на слова родичів.

Правозахисники також повідомляють, що "Верховний суд Криму" 24 березня не задовольнив апеляційну скаргу захисту Панова на постанову щодо продовження терміну тримання під вартою.

Раніше Панов відправив у Слідчий комітет РФ заяву про катування.

Нагадаємо, що в серпні ФСБ заявила про затримання кількох людей, які нібито готували теракти в Криму. Ними, зокрема, виявилися виконроб з Євпаторії Андрій Захтей, водій автобуса АТП Запорізької АЕС Євген Панов. Також відомі імена ще двох заарештованих - кримчанина Редвана Сулейманова і харківського далекобійника Володимира Присича.

ФСБ РФ звинуватила ГУР Міноборони України в підготовці терактів у Криму. У російському відомстві стверджують, що одного з організаторів терактів - жителя Запорізької області - затримали, він дає свідчення.

У Міноборони назвали звинувачення провокацією і спробою відвернути кримчан від того, що окупований півострів намагаються перетворити на "ізольовану військову базу РФ".