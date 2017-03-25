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"Диверсанта" Панова у Криму направили до медчастини СІЗО

Апеляційну скаргу щодо арешту суд не задовольнив
Євген Панов, якого Росія звинуватила у підготовці диверсій в окупованому Криму, на сьогоднішній день перебуває на лікуванні у медсанчастині СІЗО.
"Диверсанта" Панова у Криму направили до медчастини СІЗО Євген Панов. Фото: скріншот

"За інформацією родичів Панова, в даний час він перебуває на лікуванні в медсанчастині СІЗО. Там йому проводять лікування у зв'язку з болем у спині, роблять уколи", - йдеться в повідомленні "Кримської правозахисної групи" з посиланням на слова родичів.

Правозахисники також повідомляють, що "Верховний суд Криму" 24 березня не задовольнив апеляційну скаргу захисту Панова на постанову щодо продовження терміну тримання під вартою.

Раніше Панов відправив у Слідчий комітет РФ заяву про катування.

Нагадаємо, що в серпні ФСБ заявила про затримання кількох людей, які нібито готували теракти в Криму. Ними, зокрема, виявилися виконроб з Євпаторії Андрій Захтей, водій автобуса АТП Запорізької АЕС Євген Панов. Також відомі імена ще двох заарештованих - кримчанина Редвана Сулейманова і харківського далекобійника Володимира Присича.

ФСБ РФ звинуватила ГУР Міноборони України в підготовці терактів у Криму. У російському відомстві стверджують, що одного з організаторів терактів - жителя Запорізької області - затримали, він дає свідчення.

У Міноборони назвали звинувачення провокацією і спробою відвернути кримчан від того, що окупований півострів намагаються перетворити на "ізольовану військову базу РФ".

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25 03 2017 10:40
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