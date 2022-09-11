Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу фсб, яка планувала вбивства командирів ССО ЗСУ.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу фсб в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області. Встановлено, що диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу нашої держави", – йдеться у повідомленні

Як зазначається, одним із їхніх головних завдань був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їхнього озброєння і військової техніки.

За даними слідства, група була сформована кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення. Саме він був на прямому зв’язку зі своїм "куратором" і координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії та затримали диверсантів, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині.

За інформацією пресслужби, під час огляду схованки правоохоронці виявили: 2 протитанкові міни ТМ-62М з підривачами, 2 бойові гранати РГО із запалами, автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

Саме цю зброю ворожа ДРГ планувала використати для вчинення диверсій на території регіону.

Також у ході обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представником фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.