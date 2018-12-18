Диверсії в Україні координував російський депутат зі своїм однокласником - полковником ФСБ
Заочно до 15 років в'язниці засуджено російського полковника Романа Комісарова, уродженця Донецька. З 14 травня 2014 року він, маючи досвід служби в прикордонних військах ФСБ РФ, почав брати участь у бойових діях на Донбасі, йдеться у рішенні суду, оприлюдненому 17 грудня, інформують "Українські новини".
Комісаров вступив у батальйон бойовиків "Схід" Олександра Ходаковського. Там він курирував групу диверсантів, яка здійснювала теракти проти українських правоохоронців у Маріуполі, зокрема напад на колону прикордонників 14 червня 2014 року і підрив бензовоза.
Після цього російський полковник 26-29 серпня 2014 року командував бойовиками в боях за Савур-Могилу.
У листопаді 2014 року обвинувачений отримав посаду "начальника департаменту Радбезу ДНР" і відповідав за збір розвідданих у районі Авдіївки. Після цього, з 2016-го по 2 лютого 2017 року, Комісаров працював радником керівника "внутрішніх військ ДНР".
Також встановлено, що підсудний координував підривну діяльність проти України з російським депутатом Сабліним, з яким навчався в одній школі в Маріуполі.
У підсумку за участь у діяльності терористичної організації російський полковник отримав 15 років тюремного ув'язнення. При цьому, згідно з інформацією на сторінці спільноти "Пограничники Тувы" в російській соцмережі "Одноклассники", наприкінці 2017 року полковник Комісаров Роман Юрійович раптово помер. Причини смерті не вказані.
Нагадаємо, військового з Львівщини засудили до 14 років в'язниці за дезертирство і держзраду. Після лікування у військовому шпиталі боєць перейшов на бік ЛНР і намагався переманити інших українських військових.
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