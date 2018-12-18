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Диверсії в Україні координував російський депутат зі своїм однокласником - полковником ФСБ

Суд Маріуполя заочно засудив уродженця Донецька полковника ФСБ Комісарова до 15 років в'язниці
Жовтневий районний суд міста Маріуполя заявляє, що депутат Державної думи Росії Дмитро Саблін ("Єдина Росія") координував проведення диверсій в Україні.
Диверсії в Україні координував російський депутат зі своїм однокласником - полковником ФСБ Фото: з вільних джерел

Заочно до 15 років в'язниці засуджено російського полковника Романа Комісарова, уродженця Донецька. З 14 травня 2014 року він, маючи досвід служби в прикордонних військах ФСБ РФ, почав брати участь у бойових діях на Донбасі, йдеться у рішенні суду, оприлюдненому 17 грудня, інформують "Українські новини". 

Комісаров вступив у батальйон бойовиків "Схід" Олександра Ходаковського. Там він курирував групу диверсантів, яка здійснювала теракти проти українських правоохоронців у Маріуполі, зокрема напад на колону прикордонників 14 червня 2014 року і підрив бензовоза.

Після цього російський полковник 26-29 серпня 2014 року командував бойовиками в боях за Савур-Могилу.

У листопаді 2014 року обвинувачений отримав посаду "начальника департаменту Радбезу ДНР" і відповідав за збір розвідданих у районі Авдіївки. Після цього, з 2016-го по 2 лютого 2017 року, Комісаров працював радником керівника "внутрішніх військ ДНР".

Також встановлено, що підсудний координував підривну діяльність проти України з російським депутатом Сабліним, з яким навчався в одній школі в Маріуполі.

У підсумку за участь у діяльності терористичної організації російський полковник отримав 15 років тюремного ув'язнення. При цьому, згідно з інформацією на сторінці спільноти "Пограничники Тувы" в російській соцмережі "Одноклассники", наприкінці 2017 року полковник Комісаров Роман Юрійович раптово помер. Причини смерті не вказані.

Нагадаємо, військового з Львівщини засудили до 14 років в'язниці за дезертирство і держзраду. Після лікування у військовому шпиталі боєць перейшов на бік ЛНР і намагався переманити інших українських військових.

 

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18 12 2018 13:54
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