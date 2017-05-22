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Джамалі заплатили за виступ на "Євробачені-2017" майже втричі менше

Костюм Джамали обійшовся у 80 тис грн
Із мільйонного гонорару за виступ на "Євробаченні-2017" українська співачка Джамала отримала 360 тисяч гривень. Решту грошей було витрачено на оплату роботи танцюристів, на костюми, графіку та необхідні для шоу деталі.
Джамалі заплатили за виступ на "Євробачені-2017" майже втричі менше Фото: pravda.com.ua

"Після обговорення всіх номерів зі Стюартом Барлоу ми прийшли до наступного: пісня "1944" була зроблена в новій версії з оркестром, хореографією за участю 8 танцівниць, костюмами для них (70 тисяч гривень), костюмом для Джамали (70 тисяч гривень) і адаптацією графіки під нові можливості сцени (трохи більше 100 тисяч гривень)", – розповів продюсер Джамали Ігор Тарнопольський в інтерв'ю Karabas.com.

Окрім того, продюсер співачки додав, що на виступ Джамали на "Євробаченні-2017" з піснею "Заманили" було витрачено: на графіку – більше 100 тисяч гривень, на костюм Джамали – 80 тисяч гривень.

"За I Believe In U: анімація (120 тисяч гривень), костюм Джамали (65 тисяч гривень). Все. Решта – дійсний гонорар Джамали (360 тисяч гривень). Ці гроші, до речі, ми отримали тільки за день до фіналу. У процесі підготовки ми вкладали у все свої кошти", – розповів Тарнопольський.

Водночас він пояснив, що було вирішено не розписувати усі ці ціни в системі Prozorro, оскільки в такому випадку "з кожним з цих десятків людей довелося б робити договір".

"Танцівниці були неповнолітні, потрібно було б окремо з батьками підписувати якісь документи. Тому я вирішив позбавити людей, які нам допомагали, всіх цих процедур, і записав всю суму як гонорар Джамали", – розповів продюсер співачки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Національна громадська телерадіокомпанія заплатить за виступи українських співачок Джамали у фінальній частині "Євробачення" суму в 1,58 млн грн.

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22 05 2017 21:16
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