Джамалі заплатили за виступ на "Євробачені-2017" майже втричі менше
"Після обговорення всіх номерів зі Стюартом Барлоу ми прийшли до наступного: пісня "1944" була зроблена в новій версії з оркестром, хореографією за участю 8 танцівниць, костюмами для них (70 тисяч гривень), костюмом для Джамали (70 тисяч гривень) і адаптацією графіки під нові можливості сцени (трохи більше 100 тисяч гривень)", – розповів продюсер Джамали Ігор Тарнопольський в інтерв'ю Karabas.com.
Окрім того, продюсер співачки додав, що на виступ Джамали на "Євробаченні-2017" з піснею "Заманили" було витрачено: на графіку – більше 100 тисяч гривень, на костюм Джамали – 80 тисяч гривень.
"За I Believe In U: анімація (120 тисяч гривень), костюм Джамали (65 тисяч гривень). Все. Решта – дійсний гонорар Джамали (360 тисяч гривень). Ці гроші, до речі, ми отримали тільки за день до фіналу. У процесі підготовки ми вкладали у все свої кошти", – розповів Тарнопольський.
Водночас він пояснив, що було вирішено не розписувати усі ці ціни в системі Prozorro, оскільки в такому випадку "з кожним з цих десятків людей довелося б робити договір".
"Танцівниці були неповнолітні, потрібно було б окремо з батьками підписувати якісь документи. Тому я вирішив позбавити людей, які нам допомагали, всіх цих процедур, і записав всю суму як гонорар Джамали", – розповів продюсер співачки.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Національна громадська телерадіокомпанія заплатить за виступи українських співачок Джамали у фінальній частині "Євробачення" суму в 1,58 млн грн.
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