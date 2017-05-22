Джамалі заплатили за виступ на "Євробачені-2017" майже втричі менше

Із мільйонного гонорару за виступ на "Євробаченні-2017" українська співачка Джамала отримала 360 тисяч гривень. Решту грошей було витрачено на оплату роботи танцюристів, на костюми, графіку та необхідні для шоу деталі.

"Після обговорення всіх номерів зі Стюартом Барлоу ми прийшли до наступного: пісня "1944" була зроблена в новій версії з оркестром, хореографією за участю 8 танцівниць, костюмами для них (70 тисяч гривень), костюмом для Джамали (70 тисяч гривень) і адаптацією графіки під нові можливості сцени (трохи більше 100 тисяч гривень)", – розповів продюсер Джамали Ігор Тарнопольський в інтерв'ю Karabas.com.

Окрім того, продюсер співачки додав, що на виступ Джамали на "Євробаченні-2017" з піснею "Заманили" було витрачено: на графіку – більше 100 тисяч гривень, на костюм Джамали – 80 тисяч гривень.

"За I Believe In U: анімація (120 тисяч гривень), костюм Джамали (65 тисяч гривень). Все. Решта – дійсний гонорар Джамали (360 тисяч гривень). Ці гроші, до речі, ми отримали тільки за день до фіналу. У процесі підготовки ми вкладали у все свої кошти", – розповів Тарнопольський.

Водночас він пояснив, що було вирішено не розписувати усі ці ціни в системі Prozorro, оскільки в такому випадку "з кожним з цих десятків людей довелося б робити договір".

"Танцівниці були неповнолітні, потрібно було б окремо з батьками підписувати якісь документи. Тому я вирішив позбавити людей, які нам допомагали, всіх цих процедур, і записав всю суму як гонорар Джамали", – розповів продюсер співачки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Національна громадська телерадіокомпанія заплатить за виступи українських співачок Джамали у фінальній частині "Євробачення" суму в 1,58 млн грн.