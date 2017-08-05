Джамалу не пустили на червону доріжку під час відкриття "Євробачення-2017", – PR-директор

Переможниці конкурсу Євробачення-2016, співачці Джамалі заборонили проходити червоною доріжкою під час офіційної церемонії відкриття цьогорічного конкурсу в Києві.

Про це повідомив PR-директор виконавиці Денис Козловський.

"Джамалі заборонили йти на червону доріжку. Дивно, чи не так, що переможцю попереднього року, який привіз Євробачення в Україну, забороняють там з'являтися. В результаті не сфотографувався там тільки ледачий. До речі, в Стокгольмі Манс Зелмерлев зустрічав всі делегації саме на червоній доріжці. "Такий регламент нашого конкурсу", – пояснив режисер червоної доріжки в Україні. Ми дуже поважаємо правила, тому послухалися і не пішли", – написав Козловський.

Також PR-директор Джамали повідомив, що в ніч перед відкриттям конкурсу з ним зв'язалось "агентство, яке, мабуть, освоює бюджет Євробачення", і попри заборону запропонувало полетіти Джамалі на церемонію відкриття на вертольоті.

"З'ясувалося, що ніяких дозволів на польоти над Києвом не видавалося, і жодна з відповідальних служб не в курсі", – зазначив він.

Нагадаємо, 7 травня у Києві пройшла офіційна церемонія відкриття Євробачення-2017, якій передувала урочиста хода червоною доріжкою делегацій 42 країн-учасниць пісенного конкурсу.