Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Джемілєв: Ердоган попросив список в'язнів Кремля

За словами лідера кримських татар, кілька днів тому МЗС Туреччини також попросило повний список політв'язнів
Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив надати йому список українських в'язнів у російських тюрмах, з приводу яких він пообіцяв "говорити з Путіним".
Джемілєв: Ердоган попросив список в Фото: qtmm.org

"Під час останніх зустрічей, а це було 12 липня, ми разом з (президентом України Петром, – ред.) Порошенком були на відкритті Трансанатолійської газової системи, в нас знову відбулася зустріч з Ердоганом, я йому сказав, що зараз у російських в'язницях понад 70 наших політв'язнів. Зробіть, домовтеся з Путіним про їхнє звільнення! Він сказав: звісно, ми вживатимемо якихось заходів, але ви назвіть хоча б кілька імен. Я назвав Сенцова, Кольченка...", – розповів Джемілєв в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, кілька днів тому МЗС Туреччини попросило повний список політв'язнів.

"Я думаю, що все одно вони говоритимуть з (президентом Росії Володимиром, – ред.) Путіним. Але наскільки виявиться продуктивною розмова? Я ще запитував: чи є у вас там "в заначці" ще російські терористи, щоб обміняти? Хоча, з моєї точки зору, це взагалі-то аморально – міняти абсолютно безневинних людей, патріотів своєї країни на терористів, на людей, у котрих руки по лікті в крові", – вважає Джемілєв.

У жовтні минулого року засуджених в анексованому Росією Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова передали Туреччині. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза й Умерова була досягнута під час зустрічі президента Туреччини і російського лідера.

За даними правозахисників, понад 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії й окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін відбувався у грудні минулого року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 08 2018 21:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.