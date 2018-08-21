Джемілєв: Ердоган попросив список в'язнів Кремля
"Під час останніх зустрічей, а це було 12 липня, ми разом з (президентом України Петром, – ред.) Порошенком були на відкритті Трансанатолійської газової системи, в нас знову відбулася зустріч з Ердоганом, я йому сказав, що зараз у російських в'язницях понад 70 наших політв'язнів. Зробіть, домовтеся з Путіним про їхнє звільнення! Він сказав: звісно, ми вживатимемо якихось заходів, але ви назвіть хоча б кілька імен. Я назвав Сенцова, Кольченка...", – розповів Джемілєв в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, кілька днів тому МЗС Туреччини попросило повний список політв'язнів.
"Я думаю, що все одно вони говоритимуть з (президентом Росії Володимиром, – ред.) Путіним. Але наскільки виявиться продуктивною розмова? Я ще запитував: чи є у вас там "в заначці" ще російські терористи, щоб обміняти? Хоча, з моєї точки зору, це взагалі-то аморально – міняти абсолютно безневинних людей, патріотів своєї країни на терористів, на людей, у котрих руки по лікті в крові", – вважає Джемілєв.
У жовтні минулого року засуджених в анексованому Росією Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова передали Туреччині. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза й Умерова була досягнута під час зустрічі президента Туреччини і російського лідера.
За даними правозахисників, понад 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії й окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.
Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін відбувався у грудні минулого року.
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