Джемілєв наголошує на необхідності створення в Криму постійної місії ООН

Для того, щоб якісно дослідити стан прав людини на окупованому Росією Криму, потрібна постійна місія ООН.

Таку позицію висловив Тижню уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

На його думку, наразі завдання місії зводиться до зустрічі з окупаційною владою і деякими колоборантами, а заврешується написанням декларативного звіту.

Відтак у роботі місії ООН усе залежатиме від підбору людей.

Окрім того, за словами Джемілєва, можна зіткнутися з "м’якими" висновками місії.

Він також навів приклад, коли 2015 року на півострів приїхали турецькі правозахисники.

"Росія розраховувала на те, що завдяки хорошим відносинам із Туреччиною буде й відповідний звіт про роботу місії. Проте результат не виправдав її очікувань. Турецькі спостерігачі на 23 сторінках виклали ситуацію, як є. Москва розлютилася. Очікувано, що більше цих правозахисників до Криму не пустять", - сказав Джемієв.

Дещо інакше було з місією Ради Європи, додав він.

"По завершенні роботи представники ЄС сказали, що не можуть описати ситуацію повністю, бо тоді їх не допускатимуть туди й захищати права людей на півострові стане важче. Турецька делегація зіткнулася з такою дилемою, але, на відміну від представників Ради Європи, не пом’якшувала своїх висновків. Європейці ж у звіті зазначили, що в Криму є порушення, але вони не системні й не цілеспрямовані", - зауважив Джемієв.

Він обурився тим, що Росія заборонила у Криму Меджліс, назвавши його екстремістською організацією.

"Оскільки практично весь народ причетний до обрання Меджлісу, виходить, що весь народ - злочинці. Постає питання: у чому тут несистемність?", - наголосив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу.

Нагадаємо, 26 листопада син лідера кримських татар Мустафи Джемільова Хайсер прибув на територію України.

Нагадаємо, 22 грудня було створено трибунал, який на початку 2017 року розпочне розгляд справи за позовом України до Росії.

Україна продовжує підготовку шостого позову до Російської Федерації у Європейський суд з прав людини, що стосується подій на Донбасі та у Криму в період 2015-2016 років.