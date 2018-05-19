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Мустафа Джемілєв закликатиме в’язнів Кремля припинити голодування

Лідер кримськотатарського народу звернеться до українських політв'язнів Кремля Володимира Балуха і Олега Сенцова із проханням припинити голодування
За словами Джемілєва, Росія не та країна, в якій можна розраховувати на гуманність.
Мустафа Джемілєв закликатиме в’язнів Кремля припинити голодування Мустафа Джемілєв. Фото: carnegieendowment.org

"Я не думаю, що слід вбивати себе за гратами. Вони молодці, що оголосили голодування та протримали його певний час, адже це мобілізувало суспільство. Однак п’ять днів тому я говорив із Балухом і сказав йому: «Я пишаюся тобою, але ти мусиш вийти звідти живим. Росія не та країна, в якій можна розраховувати на гуманність. Те саме я хочу сказати й Сенцову",  - зазначив Джемілєв.

За умови відсутності примусового годування у людей, які оголосили голодування, "залишаються лічені дні", наголосив він.

"Взагалі голодування мають сенс лише, коли про них стає відомо широкій громадськості, тобто вони використовуються для привернення уваги", - пояснив депутат.

Варто зазначити, що понад 300-денне голодування, яке витримав Мустафа Джемілєв під час одного зі своїх ув’язнень в СРСР, досі вважається найдовшим у світі. Воно отримало величезний світовий розголос і дозволило винести обговорення утисків кримських татар на значно вищий рівень.

Нагадаємо, що український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму.

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19 05 2018 11:40
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