Мустафа Джемілєв закликатиме в’язнів Кремля припинити голодування
"Я не думаю, що слід вбивати себе за гратами. Вони молодці, що оголосили голодування та протримали його певний час, адже це мобілізувало суспільство. Однак п’ять днів тому я говорив із Балухом і сказав йому: «Я пишаюся тобою, але ти мусиш вийти звідти живим. Росія не та країна, в якій можна розраховувати на гуманність. Те саме я хочу сказати й Сенцову", - зазначив Джемілєв.
За умови відсутності примусового годування у людей, які оголосили голодування, "залишаються лічені дні", наголосив він.
"Взагалі голодування мають сенс лише, коли про них стає відомо широкій громадськості, тобто вони використовуються для привернення уваги", - пояснив депутат.
Варто зазначити, що понад 300-денне голодування, яке витримав Мустафа Джемілєв під час одного зі своїх ув’язнень в СРСР, досі вважається найдовшим у світі. Воно отримало величезний світовий розголос і дозволило винести обговорення утисків кримських татар на значно вищий рівень.
Нагадаємо, що український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму.
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